По состоянию на сегодня, есть все основания утверждать, что теплосеть "ДНР" к зимнему периоду не готова. Обещание поднятия зарплат работникам ЖКХ не произошло. Штат сотрудников неукомплектован, слесаря с объёмом работ не справляются, при этом, иногда работают до 21:00 (например, возле АС Крытый рынок г. Донецк).
Не сложно догадаться о настроениях в коллективах с увеличившейся нагрузкой и не изменившейся зарплатой. В прошлом году подача отопления началась в конце октября. Хотя температура упала до +5 еще в начале месяца.
Главной проблемой были низкие тарифы. Так вот, повышение осуществилось, но деньги к сотрудникам коммунальных предприятий не попали. Опять получился очередной обман.
Также, в этой отрасли разграблена и изношена инфраструктура, коммунальные предприятия в упадке, отсутствуют материалы для произведения ремонта труб, через которые подается тепло. В реальности, в этом году, люди смогут почувствовать горячие батареи ближе к середине ноября, и никто не застрахован от прорывов теплосети.
В целом, государственная политика "ДНР" в этом году сведена к получению антирекорда за все года существования. Деятельность Пушилина (с антирейтингом в 84%), затрагивает все сектора экономики "республики". Результат не заставит себя долго ждать, холода приближаются и люди, наконец-то, готовы высказывать свое недовольство!
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