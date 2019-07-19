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Макс Баринов
Макс Баринов
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Африканская чума теперь в "ДНР"?

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На прилавках продуктовых магазинов в Донецке очень много различных продуктов из России и Республики Беларусь. По договоренности главы “ДНР” Д.Пушилина, привоз товаров из этих стран осуществляется каждые 2-3 дня. Продуктов много, но качество оставляет желать лучшего. Народная власть решила заработать на своем же народе. Лучше заполнить прилавки всем чем можно и делать все по слогану: “Преимущество количества над качеством”!

Африканская чума теперь в "ДНР"?

В Донецке распространяется информация об “африканской чуме” в Украине. В связи с этим на территорию “ДНР” запрещено перевозить мясо, колбасу изготовленные из свинины. Никто не будет спорить, что в Украине намного качественнее продукция, чем та что завозят в “ДНР” из Ростова-на-Дону. Дешевая колбаса, изготовленная в России, состоит из 60% соевого белка, а остальные 40% это пищевые добавки — красители, ароматизаторы, усилители вкуса и прочая “химия”. После долгого приема такой пищи у человека образуются хронические заболевания: синдром раздраженного кишечника, хроническая усталость, головные боли, неврологические проблемы.

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Опять же “народная власть” наживается на своем народе не думая, что будет в последствии. Через пару тройку лет население попросту начнет вымирать, и кто тогда останется в этой “Народной республике”?

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
Россия Новости России Донбасс Новости Донбасса Новости ДНР ДНР цены в ДНР
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