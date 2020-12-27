Макрон показал первую француженку, вакцинированную от коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон показал первую француженку, вакцинированную от коронавируса.
Соответствующее фото он опубликовал у себя в Іnstagram. Макрон заявил, что у страны теперь есть "новое оружие против вируса – вакцина".
Он напомнил, что 27 декабря в Европе, в том числе и во Франции, началась массовая вакцинация от коронавируса.
"Первый этап кампании – вакцинация пожилых людей, живущих в коллективах, а также медицинских работников... 78-летняя Маурисетт была первой вакцинированной этим утром", – написал Макрон.
Он уточнил, что потребности страны в вакцине полностью покрыты, прививка является бесплатной и добровольной.
Массово делать прививки против коронавируса в странах Европы начали с воскресенья, 27 декабря с использованием вакцины производства Pfizer и BioNTech.
Пока что вакцинация стартовала во Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Болгарии, Чехии и других странах среди людей из групп риска.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Украина попала в самый конец очереди на получение широкого доступа к вакцине против коронавируса. Украинцам она может не достаться даже в 2021 году.
Однако в Минздраве рассчитывают на механизм COVAX и прямую закупку вакцины за государственные средства, при этом партии обещают в январе. Однако и здесь не все гладко, поскольку страны могут не получить препарат до 2024 года.
Президент Владимир Зеленский объяснил, что Украина не вошла в перечень стран, которые первыми получат вакцину, потому что потеряла позиции в мире и Европе.