Макрон показал первую француженку, вакцинированную от коронавируса

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
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Массовая вакцинация во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон показал первую француженку, вакцинированную от коронавируса.

Соответствующее фото он опубликовал у себя в Іnstagram. Макрон заявил, что у страны теперь есть "новое оружие против вируса – вакцина".

Он напомнил, что 27 декабря в Европе, в том числе и во Франции, началась массовая вакцинация от коронавируса.

"Первый этап кампании – вакцинация пожилых людей, живущих в коллективах, а также медицинских работников... 78-летняя Маурисетт была первой вакцинированной этим утром", – написал Макрон.

Он уточнил, что потребности страны в вакцине полностью покрыты, прививка является бесплатной и добровольной.

Макрон показал первую вакцинированную француженку

Массово делать прививки против коронавируса в странах Европы начали с воскресенья, 27 декабря с использованием вакцины производства Pfizer и BioNTech.

Пока что вакцинация стартовала во Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Болгарии, Чехии и других странах среди людей из групп риска.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

ФранцияКоронавирусВакцина от коронавирусаЭммануэль Макрон