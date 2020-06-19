Майора ВСУ, критиковавшего Зеленского, уволили со службы
Майора Вооруженных сил Украины Романа Ковалева, который попал в скандал из-за критики в адрес президента Владимира Зеленского, 18 июня уволили со службы.
Об этом военнослужащий рассказал в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL. Ковалев показал фото приказа об увольнении в связи со служебным несоответствием (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).
По словам майора ВСУ, он не жалеет о своих действиях и написал бы пост с критикой в адрес президента и командующего Сухопутных войск генерал-лейтенанта Сирского, если бы мог вернуть все назад.
"Я сделал то, что должен был сделать, и ни о чем не жалею. Моя история достаточно типична для армейских будней последнего года, и поэтому, надеюсь, "дело Ковалева" станет той последней каплей, которая переполнит чашу терпения сознательного украинского общества и оно наконец начнет контролировать армию не только в области техники и вооружения, но и в вопросах прав военнослужащих и коммуникации внутри Вооруженных сил", – сказал военнослужащий.
Ковалев поделился, что дальше собирается через суды доказать свою невиновность, привлечь к ответственности виновных в нарушении его прав и свобод и дать толчок к изменениям внутри украинской армии.
"Стыдно ли мне за такую формулировку и волнуюсь я за то, что эта фраза "по служебному несоответствию" будет отныне в моем личном деле офицера? Мне за себя не стыдно. Потому что повесили клеймо на невиновного человека. Мне больно. Больно за тотальную несправедливость... Я служил добросовестно и честно. И буду отстаивать эту правду в суде", – рассказал Ковалев.
Он добавил, что хотел бы стать омбудсменом по военным вопросам, чтобы "восстановить справедливость" в ВСУ.
"Я хотел бы использовать опыт, приобретенный в этой борьбе с бездушной системой, на благо общества и страны. На сегодня я хотел бы стать омбудсменом по военным вопросам. Именно эта должность такова, что поможет мне начать изменения в армии, особенно в вопросах восстановления справедливости в ВСУ, которой, к сожалению, сейчас нет места в армии. Также эта должность позволит мне инициировать изменения существующих постсоветских правил и положений, по которым существуют Вооруженные силы. Потому что военный – не раб!" – отметил Ковалев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
офицеру ВСУ, майору Роману Ковалеву объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского.
Оказалось, что конфликт между ними вспыхнул еще в августе 2019 года. Тогда глава государства даже обозвал военнослужащего "треплом".
После этого Ковалев решил обратиться в суд, заявив, что его ограничивают в правах и свободах как гражданина.
Иск касается нарушения права на свободу слова командующим сухопутными войсками генерал-лейтенантом Александром Сирским.
Вскоре офицер рассказал, что после разгоревшегося скандала командование Сухопутных войск ВСУ усилило на него давление.
Кроме того, он опубликовал документ, согласно которому военнослужащим в Украине хотят ограничить доступ к социальным сетям.
Офицер поблагодарил украинцев за поддержку, однако признался, что, несмотря на это, "скандал" только набирает обороты, ведь командование прибегает к давлению не только на него, но и на его сослуживцев.
Также Ковалев рассказал, что после скандала с выговором он попал в госпиталь, где медики попытались подделать данные о его самочувствии и выписали раньше времени.
28 февраля он пришел поговорить с начальником кардиоревматологии Галиной Спасской и хотел записать их разговор на телефон. Однако начальник юридической службы госпиталя подполковник Андрей Кузьминец забрал у Ковалева телефон и перешел на угрозы с рукоприкладством.
Также стало известно, что Ковалева хотят перевести на более низкую должность, которая не соответствует уровню его подготовки.