Майора ВСУ, критиковавшего Зеленского, уволили со службы

Майора Вооруженных сил Украины Романа Ковалева, который попал в скандал из-за критики в адрес президента Владимира Зеленского, 18 июня уволили со службы.

Об этом военнослужащий рассказал в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL. Ковалев показал фото приказа об увольнении в связи со служебным несоответствием (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

По словам майора ВСУ, он не жалеет о своих действиях и написал бы пост с критикой в адрес президента и командующего Сухопутных войск генерал-лейтенанта Сирского, если бы мог вернуть все назад.

"Я сделал то, что должен был сделать, и ни о чем не жалею. Моя история достаточно типична для армейских будней последнего года, и поэтому, надеюсь, "дело Ковалева" станет той последней каплей, которая переполнит чашу терпения сознательного украинского общества и оно наконец начнет контролировать армию не только в области техники и вооружения, но и в вопросах прав военнослужащих и коммуникации внутри Вооруженных сил", – сказал военнослужащий.

Ковалев поделился, что дальше собирается через суды доказать свою невиновность, привлечь к ответственности виновных в нарушении его прав и свобод и дать толчок к изменениям внутри украинской армии.

Романа Ковалева уволили из ВСУ

"Стыдно ли мне за такую ​​формулировку и волнуюсь я за то, что эта фраза "по служебному несоответствию" будет отныне в моем личном деле офицера? Мне за себя не стыдно. Потому что повесили клеймо на невиновного человека. Мне больно. Больно за тотальную несправедливость... Я служил добросовестно и честно. И буду отстаивать эту правду в суде", – рассказал Ковалев.

Он добавил, что хотел бы стать омбудсменом по военным вопросам, чтобы "восстановить справедливость" в ВСУ.

"Я хотел бы использовать опыт, приобретенный в этой борьбе с бездушной системой, на благо общества и страны. На сегодня я хотел бы стать омбудсменом по военным вопросам. Именно эта должность такова, что поможет мне начать изменения в армии, особенно в вопросах восстановления справедливости в ВСУ, которой, к сожалению, сейчас нет места в армии. Также эта должность позволит мне инициировать изменения существующих постсоветских правил и положений, по которым существуют Вооруженные силы. Потому что военный – не раб!" – отметил Ковалев.

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