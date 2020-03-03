Майор ВСУ, раскритиковавший Зеленского, раскрыл детали скандала в госпитале

Офицер ВСУ Роман Ковалев, которому ранее объявили выговор за критику президента Владимира Зеленского, рассказал новые детали о скандале в Главном военном госпитале Киева.

На своей странице в Facebook он отметил, что после попытки кражи у него телефона позвонил в полицию и вызвал следственно-оперативную группу.

Однако правоохранители первыми прибыли на вызов к подполковнику Андрею Кузьминцу, который и пытался незаконно завладеть телефоном Ковалева (на него записывался разговор с врачами госпиталя).

"Вскоре мне предложили зайти в кабинет и забрать мои вещи, которые остались после того, как подполковник Кузьминец ограбил меня и вытолкнул из кабинета. Речь шла о моей куртке, которую я положил на диване в кабинете полковника Спасской, но она упала на пол в результате действий подполковника Кузьминца. Я отказался и предупредил всех присутствующих, что этот кабинет – место совершения преступления и до прибытия СОГ там нельзя ничего делать. Среди присутствующих был и патруль Военной службы правопорядка, который вместо того, чтобы обеспечить законность и правопорядок, выполнял все указания подполковника Кузьминца", – возмутился майор ВСУ.

В итоге военные медики и представители ВСП все же закрылись в кабинете, где произошел конфликт и якобы произвели незаконный досмотр личных вещей Ковалева.

Спустя два часа после вызова Ковалева к нему все-таки прибыли правоохранители, однако это была не следственно-оперативная группа, а патрульные.

Роман Ковалев

"Выслушав меня, один из патрульных пошел, по его словам, разговаривать с подполковником Кузьминцом, которого я обвинил в грабеже, а другой, отойдя от меня на шагов 15, позвонил кому-то и, судя по тому, что я слышал, рассказывал об обстоятельствах моего ограбления , сопровождая свой рассказ смехом. Через минут пять разговора полицейский положил трубку и, подойдя ко мне, сказал, что следственно-оперативная группа не приедет и что он возьмет с меня объяснения и заявление, если я захочу", – написал офицер.

После этого, по словам Ковалева, патрульный предложил ему написать заявление и начал надиктовывать якобы шаблонную шапку документа.

"И чем дальше я писал, тем больше росла моя уверенность в том, что меня пытаются обмануть. Ведь в семи строках мы выложили версию события глазами полицейского, и это мне не нравилось. А когда после этого он сказал, чтобы я поставил дату и подпись со своей фамилией, я понял, что он намеренно обманывает меня в надежде на то, что я по незнанию доверюсь ему", – возмутился Ковалев.

После этого военный созвонился со своим адвокатом и, получив консультацию, все же написал заявление так, как сам считал необходимым. Документ Ковалев передал в руки правоохранителю и зафиксировал момент на видео.

Однако когда 1 марта офицер прибыл в отделение полиции для проверки того, зарегистрировали ли его заявление, то выяснил, что вместо возбужденного уголовного дела по статье 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) заявление было передано участковому с квалификацией "конфликт в военном госпитале".

"Подытоживая все написанное выше, еще раз повторюсь и скажу, что готов защищать свои права свободного человека и в дальнейшем, пока есть силы. Поэтому сейчас я готовлю заявление в суд, чтобы все-таки было возбуждено уголовное дело по статье 186 УК Украины (грабеж). К тому же, мой адвокат готовит жалобу на действия полицейских и еще одно заявление о возбуждении уголовного дела уже против сотрудников полиции за их действия", – резюмировал Ковалев.

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