Майор ВСУ, раскритиковавший Зеленского, раскрыл детали скандала в госпитале

Офицер ВСУ Роман Ковалев, которому ранее объявили выговор за критику президента Владимира Зеленского, рассказал новые детали о скандале в Главном военном госпитале Киева.
На своей странице в Facebook он отметил, что после попытки кражи у него телефона позвонил в полицию и вызвал следственно-оперативную группу.
Однако правоохранители первыми прибыли на вызов к подполковнику Андрею Кузьминцу, который и пытался незаконно завладеть телефоном Ковалева (на него записывался разговор с врачами госпиталя).
"Вскоре мне предложили зайти в кабинет и забрать мои вещи, которые остались после того, как подполковник Кузьминец ограбил меня и вытолкнул из кабинета. Речь шла о моей куртке, которую я положил на диване в кабинете полковника Спасской, но она упала на пол в результате действий подполковника Кузьминца. Я отказался и предупредил всех присутствующих, что этот кабинет – место совершения преступления и до прибытия СОГ там нельзя ничего делать. Среди присутствующих был и патруль Военной службы правопорядка, который вместо того, чтобы обеспечить законность и правопорядок, выполнял все указания подполковника Кузьминца", – возмутился майор ВСУ.
В итоге военные медики и представители ВСП все же закрылись в кабинете, где произошел конфликт и якобы произвели незаконный досмотр личных вещей Ковалева.
Спустя два часа после вызова Ковалева к нему все-таки прибыли правоохранители, однако это была не следственно-оперативная группа, а патрульные.
Роман Ковалев
"Выслушав меня, один из патрульных пошел, по его словам, разговаривать с подполковником Кузьминцом, которого я обвинил в грабеже, а другой, отойдя от меня на шагов 15, позвонил кому-то и, судя по тому, что я слышал, рассказывал об обстоятельствах моего ограбления , сопровождая свой рассказ смехом. Через минут пять разговора полицейский положил трубку и, подойдя ко мне, сказал, что следственно-оперативная группа не приедет и что он возьмет с меня объяснения и заявление, если я захочу", – написал офицер.
После этого, по словам Ковалева, патрульный предложил ему написать заявление и начал надиктовывать якобы шаблонную шапку документа.
"И чем дальше я писал, тем больше росла моя уверенность в том, что меня пытаются обмануть. Ведь в семи строках мы выложили версию события глазами полицейского, и это мне не нравилось. А когда после этого он сказал, чтобы я поставил дату и подпись со своей фамилией, я понял, что он намеренно обманывает меня в надежде на то, что я по незнанию доверюсь ему", – возмутился Ковалев.
После этого военный созвонился со своим адвокатом и, получив консультацию, все же написал заявление так, как сам считал необходимым. Документ Ковалев передал в руки правоохранителю и зафиксировал момент на видео.
Однако когда 1 марта офицер прибыл в отделение полиции для проверки того, зарегистрировали ли его заявление, то выяснил, что вместо возбужденного уголовного дела по статье 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) заявление было передано участковому с квалификацией "конфликт в военном госпитале".
"Подытоживая все написанное выше, еще раз повторюсь и скажу, что готов защищать свои права свободного человека и в дальнейшем, пока есть силы. Поэтому сейчас я готовлю заявление в суд, чтобы все-таки было возбуждено уголовное дело по статье 186 УК Украины (грабеж). К тому же, мой адвокат готовит жалобу на действия полицейских и еще одно заявление о возбуждении уголовного дела уже против сотрудников полиции за их действия", – резюмировал Ковалев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
офицеру ВСУ, майору Роману Ковалеву объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского.
Оказалось, что конфликт между ними вспыхнул еще в августе 2019 года. Тогда глава государства даже обозвал военнослужащего "треплом".
После этого Ковалев решил обратиться в суд, заявив, что его ограничивают в правах и свободах как гражданина.
Иск касается нарушения права на свободу слова командующим сухопутными войсками, генерал-лейтенантом Александром Сирским.
Вскоре офицер рассказал, что после разгоревшегося скандала командование Сухопутных войск ВСУ усилило на него давление.
Кроме того, он опубликовал документ, согласно которому военнослужащим в Украине хотят ограничить доступ к социальным сетям.
Офицер поблагодарил украинцев за поддержку, однако признался, что несмотря на это, "скандал" только набирает обороты, ведь командование прибегает к давлению не только на него, но и на его сослуживцев.
Также Ковалев рассказал, что после скандала с выговором он попал в госпиталь, где медики попытались подделать данные о его самочувствии и выписали раньше времени.
28 февраля он пришел поговорить с начальником кардиоревматологии Галиной Спасской и хотел записать их разговор на телефон. Однако начальник юридической службы госпиталя подполковник Андрей Кузьминец забрал у Ковалева телефон и перешел на угрозы с рукоприкладством.
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