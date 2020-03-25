Майор ВСУ, поспоривший с Зеленским, получил второй выговор

Майор ВСУ роман Ковалев, который ранее получил выговор за критику президента Украины Владимира Зеленского, получил еще одно подобное взыскание от своего командования.
Об этом офицер рассказал на своей странице в Facebook, отметив, что о новом выговоре его уведомили во время лечения в больнице.
По словам Ковалева, в медучреждение к нему дважды наведывался некий майор Перевертеный и требовал написать объяснительную за вымышленное нарушение (военный якобы своевременно не доложил начальству о выписке из военного госпиталя). Однако Ковалев отказался выполнять, по его мнению, незаконное требование.
"25 марта этот самый майор Перевертеный позвонил мне снова и по телефону сообщил, что командующий Сухопутных войск генерал-лейтенант Сирский по результатам служебного расследования объявил мне "выговор"! Во время моего пребывания в больнице! На мой вопрос, за что именно я получил "выговор", майор-замполит ответил, что об этом я узнаю из акта расследования, когда вылечусь", – пишет офицер.
Роман Ковалев
"На мой вопрос, почему расследование состоялось без взятия у меня в установленным порядке объяснений, майор ответил, что и об этом я тоже узнаю из акта расследования. На мой вопрос, кто уполномочил майора доводить мне приказ, майор ответил: "Это уже не ваше дело", – возмутился Ковалев.
Он подчеркнул, что согласно статье 97 Дисциплинарного устава ВСУ, о наложении дисциплинарных взысканий военнослужащим может быть объявлено лично, в письменном приказе (распоряжении), на совещании или перед построением военнослужащих.
"Вы даже "выговор" объявить в соответствии с Уставом не можете, натовцы с партбилетом компартии СССР. В очередной раз прошу вас вернуться от состояния самоуверенного самоуправства в правовое поле", – подытожил Ковалев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
офицеру ВСУ, майору Роману Ковалеву объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского.
Оказалось, что конфликт между ними вспыхнул еще в августе 2019 года. Тогда глава государства даже обозвал военнослужащего "треплом".
После этого Ковалев решил обратиться в суд, заявив, что его ограничивают в правах и свободах как гражданина.
Иск касается нарушения права на свободу слова командующим сухопутными войсками, генерал-лейтенантом Александром Сирским.
Вскоре офицер рассказал, что после разгоревшегося скандала командование Сухопутных войск ВСУ усилило на него давление.
Кроме того, он опубликовал документ, согласно которому военнослужащим в Украине хотят ограничить доступ к социальным сетям.
Офицер поблагодарил украинцев за поддержку, однако признался, что несмотря на это, "скандал" только набирает обороты, ведь командование прибегает к давлению не только на него, но и на его сослуживцев.
Также Ковалев рассказал, что после скандала с выговором он попал в госпиталь, где медики попытались подделать данные о его самочувствии и выписали раньше времени.
28 февраля он пришел поговорить с начальником кардиоревматологии Галиной Спасской и хотел записать их разговор на телефон. Однако начальник юридической службы госпиталя подполковник Андрей Кузьминец забрал у Ковалева телефон и перешел на угрозы с рукоприкладством.
Помимо всего стало известно, что Ковалева хотят перевести на более низкую должность, которая не соответствует уровню его подготовки.
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