Майор ВСУ, поспоривший с Зеленским, получил второй выговор

Майор ВСУ роман Ковалев, который ранее получил выговор за критику президента Украины Владимира Зеленского, получил еще одно подобное взыскание от своего командования.

Об этом офицер рассказал на своей странице в Facebook, отметив, что о новом выговоре его уведомили во время лечения в больнице.

По словам Ковалева, в медучреждение к нему дважды наведывался некий майор Перевертеный и требовал написать объяснительную за вымышленное нарушение (военный якобы своевременно не доложил начальству о выписке из военного госпиталя). Однако Ковалев отказался выполнять, по его мнению, незаконное требование.

"25 марта этот самый майор Перевертеный позвонил мне снова и по телефону сообщил, что командующий Сухопутных войск генерал-лейтенант Сирский по результатам служебного расследования объявил мне "выговор"! Во время моего пребывания в больнице! На мой вопрос, за что именно я получил "выговор", майор-замполит ответил, что об этом я узнаю из акта расследования, когда вылечусь", – пишет офицер.

Роман Ковалев

"На мой вопрос, почему расследование состоялось без взятия у меня в установленным порядке объяснений, майор ответил, что и об этом я тоже узнаю из акта расследования. На мой вопрос, кто уполномочил майора доводить мне приказ, майор ответил: "Это уже не ваше дело", – возмутился Ковалев.

Он подчеркнул, что согласно статье 97 Дисциплинарного устава ВСУ, о наложении дисциплинарных взысканий военнослужащим может быть объявлено лично, в письменном приказе (распоряжении), на совещании или перед построением военнослужащих.

"Вы даже "выговор" объявить в соответствии с Уставом не можете, натовцы с партбилетом компартии СССР. В очередной раз прошу вас вернуться от состояния самоуверенного самоуправства в правовое поле", – подытожил Ковалев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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