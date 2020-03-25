Главная Новости
25 марта • обновлено в 17:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Майор ВСУ, поспоривший с Зеленским, получил второй выговор

2.8т
Читать материал на украинском

Майор ВСУ роман Ковалев, который ранее получил выговор за критику президента Украины Владимира Зеленского, получил еще одно подобное взыскание от своего командования.

Об этом офицер рассказал на своей странице в Facebook, отметив, что о новом выговоре его уведомили во время лечения в больнице.

По словам Ковалева, в медучреждение к нему дважды наведывался некий майор Перевертеный и требовал написать объяснительную за вымышленное нарушение (военный якобы своевременно не доложил начальству о выписке из военного госпиталя). Однако Ковалев отказался выполнять, по его мнению, незаконное требование.

"25 марта этот самый майор Перевертеный позвонил мне снова и по телефону сообщил, что командующий Сухопутных войск генерал-лейтенант Сирский по результатам служебного расследования объявил мне "выговор"! Во время моего пребывания в больнице! На мой вопрос, за что именно я получил "выговор", майор-замполит ответил, что об этом я узнаю из акта расследования, когда вылечусь", – пишет офицер.

Роман Ковалев

Роман Ковалев

"На мой вопрос, почему расследование состоялось без взятия у меня в установленным порядке объяснений, майор ответил, что и об этом я тоже узнаю из акта расследования. На мой вопрос, кто уполномочил майора доводить мне приказ, майор ответил: "Это уже не ваше дело", – возмутился Ковалев.

Он подчеркнул, что согласно статье 97 Дисциплинарного устава ВСУ, о наложении дисциплинарных взысканий военнослужащим может быть объявлено лично, в письменном приказе (распоряжении), на совещании или перед построением военнослужащих.

"Вы даже "выговор" объявить в соответствии с Уставом не можете, натовцы с партбилетом компартии СССР. В очередной раз прошу вас вернуться от состояния самоуверенного самоуправства в правовое поле", – подытожил Ковалев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Александр Сирский Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
34
4
Смешно
4
Интересно
20
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги