Майор ВСУ, наказанный за критику Зеленского, пожаловался на преследования в больнице

Майор ВСУ Роман Ковалев, которому ранее объявили выговор за критику президента Украины Владимира Зеленского, пожаловался на очередную попытку давления со стороны своего руководства.
На своей странице в Facebook он рассказал о том, как на протяжении нескольких дней к нему в больницу приходит майор с командования Сухопутных войск, который требует дать объяснительную за нарушение, которого не было (чтобы послушать аудио, доскролльте страницу до конца).
"Майор, фамилию которого писать не буду, начиная с 14 марта ходит ко мне в больницу, запугивает врачей и пугает больных. Так он якобы пытается взять с меня объяснения по приказу генерал-лейтенанта Сирского по очередному абсурдному обвинению. Но при этом офицер не смог мне даже разъяснить ни сущность "правонарушения", ни мои права", – пишет Ковалев.
Роман Ковалев
"Не смог объяснить, что именно я нарушил, и к тому же, прибыл ко мне для взятия объяснений без надлежащих полномочий, на основании приказа, утратившего силу в связи с истечением сроков", – добавил офицер ВСУ.
Судя по записи разговора, от Ковалева потребовали написать объяснительную за то, что он якобы вовремя не доложил о своей выписке из военного госпиталя.
Как сообщал OBOZREVATEL:
офицеру ВСУ, майору Роману Ковалеву объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского.
Оказалось, что конфликт между ними вспыхнул еще в августе 2019 года. Тогда глава государства даже обозвал военнослужащего "треплом".
После этого Ковалев решил обратиться в суд, заявив, что его ограничивают в правах и свободах как гражданина.
Иск касается нарушения права на свободу слова командующим сухопутными войсками, генерал-лейтенантом Александром Сирским.
Вскоре офицер рассказал, что после разгоревшегося скандала командование Сухопутных войск ВСУ усилило на него давление.
Кроме того, он опубликовал документ, согласно которому военнослужащим в Украине хотят ограничить доступ к социальным сетям.
Офицер поблагодарил украинцев за поддержку, однако признался, что несмотря на это, "скандал" только набирает обороты, ведь командование прибегает к давлению не только на него, но и на его сослуживцев.
Также Ковалев рассказал, что после скандала с выговором он попал в госпиталь, где медики попытались подделать данные о его самочувствии и выписали раньше времени.
28 февраля он пришел поговорить с начальником кардиоревматологии Галиной Спасской и хотел записать их разговор на телефон. Однако начальник юридической службы госпиталя подполковник Андрей Кузьминец забрал у Ковалева телефон и перешел на угрозы с рукоприкладством.
Помимо всего стало известно, что Ковалева хотят перевести на более низкую должность, которая не соответствует уровню его подготовки.
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