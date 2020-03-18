Майор ВСУ, наказанный за критику Зеленского, пожаловался на преследования в больнице

Майор ВСУ Роман Ковалев, которому ранее объявили выговор за критику президента Украины Владимира Зеленского, пожаловался на очередную попытку давления со стороны своего руководства.

На своей странице в Facebook он рассказал о том, как на протяжении нескольких дней к нему в больницу приходит майор с командования Сухопутных войск, который требует дать объяснительную за нарушение, которого не было (чтобы послушать аудио, доскролльте страницу до конца).

"Майор, фамилию которого писать не буду, начиная с 14 марта ходит ко мне в больницу, запугивает врачей и пугает больных. Так он якобы пытается взять с меня объяснения по приказу генерал-лейтенанта Сирского по очередному абсурдному обвинению. Но при этом офицер не смог мне даже разъяснить ни сущность "правонарушения", ни мои права", – пишет Ковалев.

Роман Ковалев

"Не смог объяснить, что именно я нарушил, и к тому же, прибыл ко мне для взятия объяснений без надлежащих полномочий, на основании приказа, утратившего силу в связи с истечением сроков", – добавил офицер ВСУ.

Судя по записи разговора, от Ковалева потребовали написать объяснительную за то, что он якобы вовремя не доложил о своей выписке из военного госпиталя.

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