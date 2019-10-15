Сегодняшние события полезно рассмотреть взглядом стороннего наблюдателя, а не участника, поскольку большое видно только на расстоянии. Сначала следует обратить внимание на контуры события, а потом уже можно поговорит и о сути.

Вспомним, сколько раз, по очереди, различные деятели пытались собрать Майдан – не получилось. Даже профессионально режиссированные действия скорее напоминали порнографию, чем хореографию. Сначала это пытались сделать странные типы, наподобие Мустафы и Зимина, потом – маргиналы, наподобие Сёмы, но потом в ход пошли "маэстры" – Сулугуни и – не сложилось.

Причем, если бы эти шоу ставились в новом месте и другом городе, то возможно это кого-то и впечатлило, но в Киеве, где через одного люди принимали участие в Майдане или просто видели, как это выглядит, эрзац протест выглядел либо смешно, либо мерзко. Вот эти переклички, вручение транспарантов и потом – "подведение итогов" по ведомости ничего общего с Майданом не имело и прохожие легко читали все эти вещи.

Помню, сколько после этого в Сети было проклятий "ленивым киевлянам", которые не захотели ходить за кокаинистом с грузинской дудкой или другими персонажами. Мол, прокис Киев и не способен на протестные акции. А на самом деле – все было просто. Люди научились различать фальшивку, и им просто было не интересно даже посмотреть на эти дешевые потуги декораторов.

Новости Як нам не профукати черговий Майдан

Но вот уже три раза собиралось внушительное количество людей, и каждый раз – все больше. Как говорят в таких случаях: "Динамика положительная". Это значит, что "Ще не вмерла", и не дождутся. Люди мотивированы, сознательны и решительны. Мало того, они очень тактичны, как и подобает европейцам. Не знаю, как правильно считать количество этих мероприятий – два или три. То есть, учитывать ли акцию под АП "Вова Выходи", или то была репетиция? Ну хорошо, пускай будет две акции, которые можно воспринимать как два предупреждающих звонка. По законам жанра, должен пройти третий звонок, а дальше – до первой шины.

По большому счету, Майдан уже собрался, но пока в режиме предупреждения, а не требования. Но когда в центре потянет запахом горелой резины, можно смело полагать, что предупреждения кончились и началась пора требований. Причем, в нашем случае, требования будут куда более жесткими, поскольку Янукович, при всей своей подлости, не сдавал территорий Украины, а здесь – все ясно без слов. Украинская армия не должна покидать украинских населенных пунктов с живущими там гражданами Украины.

Как только это произойдет, можно смело говорить о том, что в Украине произошел антиконституционный переворот, поскольку нарушены основные, государствообразующие положения основного закона. Там нет никаких оговорок, ни о плане Швайнмаера, ни о разговорах с Путиным. Там написано, что каждый гражданин Украины обязан защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, и все, кто поступают вопреки этим положениям – предатели и враги, нарушающие эту конституционную норму. Более того, из этого следует, что гарант Конституции как раз и не гарантирует ее положений и поступает вопреки ей.

Ну и главное, вчерашний марш показал, что состав его участников уже не тот, что был в 2013-14 годах. Очень большая часть людей уже прошли бои и знают истинную цену собственной земли, и точно знают, что и как делать, чтобы ее отстоять.

В общем, если кто-то заиграется в капитуляцию, то получат совсем другой Майдан, очень душевный.

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