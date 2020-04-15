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15 апреля • обновлено в 16:45
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Май станет решающим: социолог рассказал, как продление карантина ударит по украинцам

1.6т
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Продление карантина в Украине еще на месяц может негативно отразиться на психоэмоциональном состоянии украинцев.

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Такое мнение в интервью "КП в Украине" выразил заместитель директора Института социологии НАН Украины, доктор философских наук Евгений Головаха.

Он рассказал, что в его институте провели интернет-опрос, который показал, как люди страдают от стресса, оказавшись на карантине.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

"Вывод такой, что сейчас еще остается психоэмоциональный ресурс и потенциал сопротивления негативным последствиям самоизоляции. Но нужно понимать, что он не бесконечен. Я думаю, что решающим станет май. Если на весь последний месяц весны продолжат карантин, то последствия будут тяжелыми для психологического состояния людей и социально-экономического состояния страны", – предупредил Головаха.

Ранее Головаха рассказал, что карантин в Украине из-за COVID-19 принес как положительные, как и отрицательные результаты для украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко возросло количество больных COVID-19, поэтому говорить об отмене от карантина пока преждевременно.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
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