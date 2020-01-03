В январе Украину накроют магнитные бури: как спастись в опасные дни

В январе украинцев ждут сразу несколько сильных магнитных бурь, которые могут повлиять на здоровье.

По данным Фактов ICTV, колебания нагрянут четыре раза. Все вспышки на солнце произойдут в первой половине месяца.

Так, первые колебания прогнозировали сразу после Нового года – 1 и 2 января. Далее бури ожидаются 6 и 10 января. Отмечается, что магнитные бури в январе 2020 года не будут экстремальными, но метеозависимые люди смогут их ощутить.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, ситуация несколько отличается: самые сильные бури прогнозируют на 14 и 15 января.

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Как уберечься

В период прохождения магнитных колебаний и бурь стоит отложить сложные дела, отказаться от тяжелой физической работы. Если есть хронические заболевания, то не стоит забывать о приеме прописанных лекарств.

Врачи рекомендуют также следить за питанием: включить в рацион рыбу, бобовые, орехи и свежевыжатые соки.

По их советам, не стоит пренебрегать обеденным перерывом и сном в дни магнитных бурь.

В январе Украину накроют магнитные бури bagnet.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий сообщил о том, что в 2020 году солнечная активность начнет возрастать.

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