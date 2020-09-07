Магнитные бури в сентябре: появился детальный прогноз
Практически на протяжении всего сентября магнитные бури не будут беспокоить Землю. Однако в конце месяца людям все же придется столкнуться с этим явлением.
Об этом говорится в прогнозе на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии солнца. Отмечается, что магнитная буря накроет нашу планету 27 сентября. Ей будет присвоен уровень G1 (слабая буря).
Кроме того 25,26 и 28 сентября в магнитосфере Земле будут наблюдаться колебания. Они характерны для дней, которые предшествуют магнитной буре и наступают сразу после нее.
В ближайшие же три дня, с 7 по 9 сентября, магнитосфера нашей планеты будет спокойной и без каких-либо завихрений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в период магнитных бурь следует быть особенно осмотрительными людям с повышенной метеозависимостью, гипертоникам и тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Из-за колебаний в магнитосфере даже у здоровых людей может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также ухудшиться настроение без видимой причины.
Для того, чтобы не попасть под негативное воздействие этого космического явления, врачи советуют соблюдать 11 простых рекомендаций.