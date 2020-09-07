Магнитные бури в сентябре: появился детальный прогноз

Практически на протяжении всего сентября магнитные бури не будут беспокоить Землю. Однако в конце месяца людям все же придется столкнуться с этим явлением.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии солнца. Отмечается, что магнитная буря накроет нашу планету 27 сентября. Ей будет присвоен уровень G1 (слабая буря).

Прогноз магнитных бурь на 7-9 сентября. Скриншот страницы

Кроме того 25,26 и 28 сентября в магнитосфере Земле будут наблюдаться колебания. Они характерны для дней, которые предшествуют магнитной буре и наступают сразу после нее.

В ближайшие же три дня, с 7 по 9 сентября, магнитосфера нашей планеты будет спокойной и без каких-либо завихрений.

Магнитная буря накроет Землю 27 сентября. Скриншот страницы

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