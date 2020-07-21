Магнитные бури накроют Землю в августе 2020: как защититься
Магнитные бури в августе 2020 года, согласно прогнозу специалистов, ожидаются 1, 9, 10, 27 и 28 числа. Так, именно летом Солнце проявляет наибольшую активность.
Как защитить организм от негативного влияния и в какие дни следует быть особенно осторожными, рассказывает OBOZREVATEL.
Прогноз магнитных бурь на август 2020 года
Август начнется с серьезной магнитной бури, которая произойдет 1 числа.
Кроме того, небольшие и средние магнитные всплески возможны 2, 3, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 27, 28 и 29 августа.
Как магнитные бури влияют на метеозависимых людей?
У метеозависимых людей в период магнитных бурь могут наблюдаться следующие симптомы:
головные боли, мигрень;
скачки давления;
упадок сил, усталость;
нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;
боль в суставах;
депрессия, нестабильное эмоциональное состояние;
бессонница, нарушение сна.
Как защититься от магнитных бурь
Чтобы не попасть под негативное воздействие магнитных бурь, стоит соблюдать простые рекомендации врачей, такие как:
8-часовой здоровый сон;
частые прогулки, но не на открытом солнце;
выполнение утренней зарядки: это улучшает кровообращение, снимает стресс;
контрастный душ;
пить не менее двух литров воды в день;
пить травяной чай;
не пить кофе;
не есть острую и жирную пищу;
делать дыхательную гимнастику;
исключить стрессовые ситуации;
отказаться от курения и алкоголя.
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