Віра в те, що можна прийняти закон і одразу вирішити всі проблеми не покидає українців, а особливо представників політичної еліти. Будь-яку проблему можна вирішити – головне прийняти правильний закон. І крапка.

Якщо не вийде, то можна зайти з іншого боку і прийняти новий основний закон, ну або принаймні внести правки в діючу Конституцію і виправити всі помилки попередників.

Інша справа, що наступникам всі ці пропозиції і покращення можуть не сподобатися і їх знову доведеться переробляти. Такий собі вічний двигун по-українськи.

Не дивно, що така активність українців в прагненні покращити собі життя за допомогою різноманітних законів сподвигла знаного юриста Всеволода Речицького написати спеціальну (і дуже пізнавальну книгу) з спокусливою назвою – "Конституційне АБВ".

В книжці він просто і без зайвих викрутасів пояснює, чому чинна українська Конституцією і є причиною економічних та політичних негараздів українців. Надто багато повноважень залишає українська Конституція за органами державної влади, надто багато можливостей є у чиновників, щоб ставити експерименти на українцях. Натомість, незахищеними залишаються права власності, а категорія свободи, чи право народу на повстання навіть не згадуються в Основному законі України.

На жаль, як правило юристи української школи переконані в протилежному і завзято доводять, що такого прекрасного Основного закону ще світ не бачив. Поки Всеволод Речицький виглядає як така собі біла ворона, але не важко відігнати крамольну думку, що він таки правий і Конституцію нашу справді варто було б змінити. Проблема за малим. Хто і як буде це робити?

Бо поки що ті ідеї, які пропонують перед президентськими виборами, образно кажучи, претенденти на папаху, аж ніяк не пропонують забезпечити українцям більше свободи, обмежити повноваження держави і розв’язати творчу ініціативу народу. А без цього, на жаль, якщо не станеться чуда, то українці і далі будуть залишатися найбіднішою нацією Європи.