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30 марта • обновлено в 17:58
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Николай Букатар
Николай Букатар
Мастер оздоровительных практик: лечение позвоночника и суставов. Даосская йога. Мануальная терапия Все статьи автора

Магическая точка долголетия на теле человека

3.6т

Точка долголетия от 100 болезней.

Немногие знают про магическую точку долголетия, воздействуя на которую вы способны повернуть свои биологические часы вспять.

Называется она Цзу-Сань-Ли.

Основной функцией этой точки является поддержание и восполнение энергии всего организма. Её неслучайно называют "точкой от ста болезней". Она контролирует работу очень многих органов, особенно желудка и селезенки, так как принадлежит энергетическому меридиану желудка.

Цзу-Сань-Ли E.36 является важной общеукрепляющей и профилактической точкой.

Точку Цзу-Сань-Ли используют для:

- регулирования иммунной системы

- регуляции пищеварения

- регуляции кровяного давления

- подавления воспалительных процессов различного происхождения

Как найти точку?

Местонахождение точки будет в трех цунях ниже колена.

Цунь - это единица измерения, которая равна ширине большого пальца руки. 3 цуня приблизительно равны ширине всех четырех пальцев кроме большого. Положите ладонь на колено. Под четвертым пальцем вы почувствуете углубление между костями.

Важные детали:

- Воздействовать на точку долголетия можно утром.

- Лучшее время воздействия с 7 до 9 утра.

- Массаж проводить по часовой стрелке попеременно для каждой ноги по 1 минуте.

Для большего эффекта советую сочетать с системой упражнений Даосских практик, это укрепляет здоровье и наполняет энергией. Все упражнения выполняются таким образом, чтобы стимулировать меридианы человеческого тела, а точечный массаж - один из методов продления молодости и долголетия.

Будьте здоровы!

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