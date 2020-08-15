Магазин в Новых Санжарах оскандалился нарушением карантина с "многоразовой" маской
Один из магазинов Новых Санжар Полтавской области, где ранее забросали камнями автобус с прибывшими на обсервацию из Китая, предлагал клиентам пользоваться одной и той же "дежурной" маской.
Таким образом магазин пытался создать видимость соблюдения правил карантина. Как рассказала в Facebook журналистка Ирина Земляная, одна многоразовая маска висит на крючке в помещении магазина.
По словам женщины, охранники передают ее посетителям, которые пришли закупаться, не взяв свою маску.
Земляная сообщила, что такой инцидент она увидела в магазине известной торговой сети.
Пользователей сети возмутил и насмешил инцидент. "И это в Новых Санжарах", "Клиентоориентированность", "Фу", "Такого еще не видела", – пишут в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина 20 февраля организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который тогда был эпицентром эпидемии коронавируса.
На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы.
На карантин их привезли в Новые Санжары Полтавской области. Там вспыхнули массовые протесты напуганного населения.
Автобусы с людьми блокировали и даже забросали камнями.
Обсервация в Новых Санжарах закончилась 5 марта, ни у одного из эвакуированных не было выявлено признаков инфекции.
После окончания срока обсервации украинцев в Новые Санжары прибыл президент Владимир Зеленский.