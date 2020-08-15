Магазин в Новых Санжарах оскандалился нарушением карантина с "многоразовой" маской

Один из магазинов Новых Санжар Полтавской области, где ранее забросали камнями автобус с прибывшими на обсервацию из Китая, предлагал клиентам пользоваться одной и той же "дежурной" маской.

Таким образом магазин пытался создать видимость соблюдения правил карантина. Как рассказала в Facebook журналистка Ирина Земляная, одна многоразовая маска висит на крючке в помещении магазина.

По словам женщины, охранники передают ее посетителям, которые пришли закупаться, не взяв свою маску.

Земляная сообщила, что такой инцидент она увидела в магазине известной торговой сети.

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Пользователей сети возмутил и насмешил инцидент. "И это в Новых Санжарах", "Клиентоориентированность", "Фу", "Такого еще не видела", – пишут в комментариях.

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