Магазин в Новых Санжарах оскандалился нарушением карантина с "многоразовой" маской

В Новых Санжарах покупателям магазина предлагают одну маску на всех.

Один из магазинов Новых Санжар Полтавской области, где ранее забросали камнями автобус с прибывшими на обсервацию из Китая, предлагал клиентам пользоваться одной и той же "дежурной" маской.

Таким образом магазин пытался создать видимость соблюдения правил карантина. Как рассказала в Facebook журналистка Ирина Земляная, одна многоразовая маска висит на крючке в помещении магазина.

По словам женщины, охранники передают ее посетителям, которые пришли закупаться, не взяв свою маску.

Земляная сообщила, что такой инцидент она увидела в магазине известной торговой сети.

Скриншот поста

Пользователей сети возмутил и насмешил инцидент. "И это в Новых Санжарах", "Клиентоориентированность", "Фу", "Такого еще не видела", – пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина 20 февраля организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который тогда был эпицентром эпидемии коронавируса.

На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы.

На карантин их привезли в Новые Санжары Полтавской области. Там вспыхнули массовые протесты напуганного населения.

Автобусы с людьми блокировали и даже забросали камнями.

Обсервация в Новых Санжарах закончилась 5 марта, ни у одного из эвакуированных не было выявлено признаков инфекции.

После окончания срока обсервации украинцев в Новые Санжары прибыл президент Владимир Зеленский.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!