Люстрированный чиновник времен Януковича получил должность в Офисе генпрокурора

Люстрированный прокурор времен беглого-президента Виктора Януковича Вадим Вениславский получил должность заместителя начальника Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службы Офиса генпрокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на собственные источники. Вениславского уволили из органов прокуратуры в 2014 году по Закону "Об очищении власти", но он обжаловал свое увольнение в Окружном админсуде Киева. В 2019 году суд вынес решение в его пользу, обязав ГПУ восстановить его в должности и выплатить компенсацию за якобы вынужденные прогулы.

Отметим, что Вениславский является родным братом народного депутата от "Слуги народа", представителя президента в Конституционном Суде Федора Вениславского. Он начал свою карьеру в органах прокуратуры еще в 2000 году. За годы работы дослужился до должности заместителя прокурора Волынской области, которую занимал с июля 2012 по май 2014 года. Потом перевелся в ГПУ, где работал на должности начальника отдела обеспечения конституционных основ предпринимательской деятельности и защиты интеллектуальной собственности и авторских прав управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства.

Решение об его увольнении в 2014 году из-за люстрации было мотивировано тем, что Вениславский во времена президентства Януковича больше года занимал руководящую должность в органах прокуратуры.

Ранее стало известно, что Вениславского в августе 2020 годаназначили на должность и.о. прокурора Одесской области. В Одессе из-за такого решения взбунтовались и провели под стенами областной прокуратуры митинг против его назначения.