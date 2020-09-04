Люстрированный чиновник времен Януковича получил должность в Одесской прокуратуре

Люстрированный прокурор времен беглого президента Виктора Януковича Вадим Вениславский получил должность первого заместителя исполняющего обязанности прокурора Одесской области. По словам активистов, он является основным кандидатом на должность прокурора.

Как сообщает УСИ, одесские активисты устроили под зданием областной прокуратуры митинг с требованием отмены назначения Вениславского. По словам главы "Люстрационного комитета Одесской области" Константина Цховребашвили, "Одессе не везет с назначениями в прокуратуре области".

"Мы помним попытку назначить Стоянова, который также был люстрирован. Сейчас первым замом и. о. прокурора области назначили Вадима Вениславского, который попадает под прямое действие закона о люстрации. Есть информация, что именно он является основным кандидатом на назначение прокурором области", – заявил он.

Митинг против назначения Вениславского Фото: usionline.com

Напомним, Вениславского уволили из органов прокуратуры в 2014 году по Закону "Об очищении власти", но он обжаловал свое увольнение в Окружном админсуде Киева. В 2019 году суд вынес решение в его пользу, обязав ГПУ восстановить его в должности и выплатить компенсацию за якобы вынужденные прогулы.

Отметим, что Вениславский является родным братом народного депутата от "Слуги народа", представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского.

Он начал свою карьеру в органах прокуратуры еще в 2000 году. За годы работы дослужился до должности заместителя прокурора Волынской области, которую занимал с июля 2012 по май 2014 года. Потом перевелся в ГПУ, где работал на должности начальника отдела обеспечения конституционных основ предпринимательской деятельности и защиты интеллектуальной собственности и авторских прав управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства.

Решение об его увольнении в 2014 году из-за люстрации было мотивировано тем, что Вениславский во времена президентства Януковича больше года занимал руководящую должность в органах прокуратуры.

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