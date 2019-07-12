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Люстрация по-новому: украинцы высказались о нашумевшей инициативе Зеленского

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Мнение украинцев касательно предложения президента Владимира Зеленского люстрировать чиновников, занимавших высшие государственные посты после 2014 года, разделилось.

Соответствующие результаты показал опрос среди читателей OBOZREVATEL, участие в котором взяли более 33,9 тыс. респондентов.

"Как вы относитесь к предложению Зеленского люстрировать топ-чиновников 2014-2019 годов (президента, министров и т.д.)?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Больше всего опрошенных (43%) поддержали инициативу. "Отличная идея, новую страну должны строить новые лица!" – заявили они.

21% респондентов отнеслись к новой люстрации с опаской. "Похоже на желание освободить дорогу "своим людям", – считают читатели.

17% пользователей признались, что расценивают предложенную "чистку" чиновников как политическую месть.

14% не поверили, что люстрация состоится, ответив: "Просто предвыборный пиар, ничего не выйдет".

5% остались равнодушными к новости. "Все равно, не верю никому из политиков!" – сказали они.

Люстрация по-новому: украинцы высказались о нашумевшей инициативе Зеленского

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский предложил расширить очищение власти и добавить в люстрационный список главу государства, всех нардепов и спикера парламента, которые вступили на пост с 2014 года.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заверил, что очищение власти затронет также и команду Зеленского.

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Темы
Люстрация в Украине Опросы Обозревателя
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политика опрос
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Ну судя с опроса никто не против. Кроме кучки говнистов.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
У петесраков сраку защемило.
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Сало Уронили
Сало Уронили
лажа ваш опрос. я раз с деять перрвый пункт отметил.не вижу препятствия для других пользователей.вранье чистой воды.
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Сало Уронили
Сало Уронили
ну шо селюки схавали
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Сало Уронили
Сало Уронили
Сало Уронили, ща трэш сделаю 10
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