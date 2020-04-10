ЛЮДИ.

"- І як ти там жила?

- Тобі цікаво?

- Чому ні? Ти б не виїхала звідти, якби не війна. Хіба не так?

Вона мовчки думала. А дійсно, як? Як жила б далі? Він має рацію, задавши це питання. Хороший привід подумати про своє життя. Це як болото - хтось може вічно жити на одному місці, по щиколотки встрявши у смердюче лайно і поступово перестаючи це помічати. Потім він спускається глибше, по коліна, по груди ... Він затягує туди своїх дітей, своїх онуків, не чуючи запахи, колір і смак.

Люди жорстокі. Вони забивають камінням тих, хто на них не схожий. Люди сьогодні посміхаються тобі в обличчя, але спину твою свердлять поглядами, повними заздрості, або ненависті, або презирства. Ці камені - з слів і поглядів, непомітно переходять у вчинки. А вдаривши людину одного разу - ти виправдуєш себе, найчастіше, і це у тебе виходить. Ти озираєшся на оточуючих тебе таких же озлоблених або недалеких людей, бачиш, що вони чинять так само, і ось уже ти робиш другий подібний вчинок. Третій, п'ятий ...

Люди жорстокі. Може, їх варто було б пожаліти, якби у тебе була така здатність. Одного разу з'явившись на світ саме тут і саме в цей час, у тебе вибір невеликий - стати таким, як вони, або не стати. Хоча, як можна не стати, якщо прикладів для мотивації раз-два, і закінчилися? Стадне почуття - воно з дитинства. Бойкот однокласниці. Злобні жарти над вчителем. Б'ємо вуличні ліхтарі камінням, пробуємо горілку в компанії. Як всі. Йдемо в ПТУ, тому що бути правильною та ставити вищі цілі - це вибиватися із загальної маси, а тебе заклюють. І заклюють же!

Ти зменшуєшся в розмірах, в почуттях, в амбіціях. Ти згортаєшся. До того моменту, поки не відчуєш внутрішню силу і не розправиш плечі. Вони, люди, це раптово помічають, ти ні слова не говориш - але вони розуміють, що щось з тобою не так. Щось з тобою відбувається. Те, що їм не знайоме, але вони впевнені, що це саме незнайоме їм внутрішнє відчуття якось порушує їх звичні рамки. І ось ти живеш серед них, дихаєш, крокуєш з гордо піднятим підборіддям, не приєднуєшся до цькування, не лаєш старих, не б'єш своїх дітей. Не обговорюєш зі сторонніми, які плюються насінням прямо під ноги, ні своє життя, ні свого чоловіка, ні свої плани. І все. Вступила. Помітили. Чекай на відповідь.

Ти живеш серед них з незримою міткою - не така. Не такий. І вони зроблять максимум, щоб тобі було погано.

Як ставитися до цього?

Можна поїхати, а можна продовжувати. І одного разу вони звинуватять саме тебе в усіх своїх бідах. Це так. Це завжди так відбувалося."