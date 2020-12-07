"Люди же сейчас умирают!" Украинцев возмутила идея власти о локдауне в январе

Украинцы раскритиковали идею власти отложить введение в стране локдауна на начало 2021 года. Они обвинили ее в неспособности взять на себя ответственность за сохранение жизни и здоровья граждан в борьбе с пандемией COVID-19.

Мыслями люди поделились под материалом относительно заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованном на странице OBOZREVATEL в Facebook. Глава правительства, напомним, заверил, что высшее руководство страны и чиновники на местах уже "готовят Украину к жесткому карантину в январе".

В комментариях пользователи сети возмутились тому, что власть все время откладывает принятие такого серьезного решения на потом. Тогда как спасать больных коронавирусом и здоровых украинцев, подчеркнули они, нужно уже сегодня.

"А почему в январе? Люди ж сейчас умирают, или нет?", – поинтересовалась Ирина Малахова.

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Некоторые возмутились тому, что представители власти на местах сегодня решают, работу каких заведений им запрещать или разрешать в период действия ограничений. По мнению украинцев, чиновники решили позволить деятельность курортов и гостиниц, а также авиаперелеты, чтобы их планы на новогодние праздники не сорвались: пока простые граждане будут вынуждены не выходить из дому, политики и олигархи уедут на отдых за границу.

Комментарии украинцев

"Фух, слава богу горнолыжные курорты не закроют. Отэта заживем", "Вот после новогодних праздников точно до 20000 за сутки будет. Ждем", "Кроме гостиниц и горнолыжных курортов. Себе элита отдых решила не портить", "Ло*даун для маленьких городков, где и так пустота! А вот курорты Карпат, Буковель – все будет работать. И за бугор "зеслуги" тоже поедут отдыхать. Это же власть, им можно. Это в районе в парикмахерскую зайдет за день 2 человека – то опасно", "А сами уедут в теплые края", "После корпоративов "95 квартала". Успеют себе нагрести денег", "Обещали с декабря, теперь в январе. В январе перенесут на март. Схему понятно – держать людей в напряжении, чтобы о самом главном не думали", "В сегодняшнем мире главная задача властей во время эпидемии состоит в том, чтобы обеспечить аптеки и больницы нужным количеством необходимых лекарств. Если не будет дефицита медицинских препаратов, то все закончится само собой достаточно быстро. Этого вполне достаточно", – поделились мнением украинцы.

Реакция украинцев

Мнение украинцев об идеи власти отложить дату локдауна

Локдаун (англ. lockdown – блокирование) – запрет свободно входить или выходить из здания или конкретной зоны из-за чрезвычайной ситуации.

Эксперты практически единогласно заявляют, если в Украине срочно не ввести локдаун, то в декабре количество официальных случаев заражения будет достигать около 30 тыс. в день, а общее число жертв составит более 33 тысяч человек.

OBOZREVATEL ранее рассмотрел два сценария: введение локдауна в Украине с начала декабря и в конце месяца. И второй вариант оказался пугающим, что уж говорить об отсрочке до начала января.

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