"Люди же сейчас умирают!" Украинцев возмутила идея власти о локдауне в январе
Украинцы раскритиковали идею власти отложить введение в стране локдауна на начало 2021 года. Они обвинили ее в неспособности взять на себя ответственность за сохранение жизни и здоровья граждан в борьбе с пандемией COVID-19.
Мыслями люди поделились под материалом относительно заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованном на странице OBOZREVATEL в Facebook. Глава правительства, напомним, заверил, что высшее руководство страны и чиновники на местах уже "готовят Украину к жесткому карантину в январе".
В комментариях пользователи сети возмутились тому, что власть все время откладывает принятие такого серьезного решения на потом. Тогда как спасать больных коронавирусом и здоровых украинцев, подчеркнули они, нужно уже сегодня.
"А почему в январе? Люди ж сейчас умирают, или нет?", – поинтересовалась Ирина Малахова.
Некоторые возмутились тому, что представители власти на местах сегодня решают, работу каких заведений им запрещать или разрешать в период действия ограничений. По мнению украинцев, чиновники решили позволить деятельность курортов и гостиниц, а также авиаперелеты, чтобы их планы на новогодние праздники не сорвались: пока простые граждане будут вынуждены не выходить из дому, политики и олигархи уедут на отдых за границу.
"Фух, слава богу горнолыжные курорты не закроют. Отэта заживем", "Вот после новогодних праздников точно до 20000 за сутки будет. Ждем", "Кроме гостиниц и горнолыжных курортов. Себе элита отдых решила не портить", "Ло*даун для маленьких городков, где и так пустота! А вот курорты Карпат, Буковель – все будет работать. И за бугор "зеслуги" тоже поедут отдыхать. Это же власть, им можно. Это в районе в парикмахерскую зайдет за день 2 человека – то опасно", "А сами уедут в теплые края", "После корпоративов "95 квартала". Успеют себе нагрести денег", "Обещали с декабря, теперь в январе. В январе перенесут на март. Схему понятно – держать людей в напряжении, чтобы о самом главном не думали", "В сегодняшнем мире главная задача властей во время эпидемии состоит в том, чтобы обеспечить аптеки и больницы нужным количеством необходимых лекарств. Если не будет дефицита медицинских препаратов, то все закончится само собой достаточно быстро. Этого вполне достаточно", – поделились мнением украинцы.
Локдаун (англ. lockdown – блокирование) – запрет свободно входить или выходить из здания или конкретной зоны из-за чрезвычайной ситуации.
Эксперты практически единогласно заявляют, если в Украине срочно не ввести локдаун, то в декабре количество официальных случаев заражения будет достигать около 30 тыс. в день, а общее число жертв составит более 33 тысяч человек.
OBOZREVATEL ранее рассмотрел два сценария: введение локдауна в Украине с начала декабря и в конце месяца. И второй вариант оказался пугающим, что уж говорить об отсрочке до начала января.
Как сообщал OBOZREVATEL:
премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в Украине не будут усиливать карантин до конца декабря, но собираются это сделать уже с начала января 2021 года. По его словам, чиновники совместно с руководителями местных администраций рассматривают варианты ограничений.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил введение локдауна в декабре 2020 года. Он заверил, что больницы якобы способны сейчас справиться с нагрузкой больных коронавирусом.
Важно, что заявление гаранта совпало с информацией, полученной OBOZREVATEL, о намерении Зеленского дать возможность заработать во время новогодних праздников артистам, в том числе и "Кварталу 95". Именно поэтому жесткий карантин якобы введут в Украине не раньше начала января.