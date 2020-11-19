'Ищите кислород, где хотите': Яровая рассказала о катастрофе в больницах с COVID-пациентами

Больных коронавирусом, которые не могут жить без кислорода, выписывают из стационаров с рекомендацией искать кислород самостоятельно. В этой ситуации у больных остается одна надежда – на волонтеров, которые спасли уже не одну жизнь.

Кислородные концентраторы во многих случаях являются крайне необходимыми не только для лечения коронавирусной болезни, но и в длительном реабилитационном периоде. С ними в стране вопиющая проблема.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала волонтер Дана Яровая, которая недавно рассказала, как в одной из больниц отец умер, отдав свой кислород больному COVID-19 сыну. Хотя в Минздраве, отметим, эту информацию не подтвердили.

– Отреагировали ли как-то на ваш пост представители Минздрава или больницы, где это произошло?

– Что касается Киева и того человека, для которого я вчера (17 ноября. – Ред.) искала концентратор – это больница №8 на Кондратюка. Мы запросили официальный документ из больницы с печатью, он у меня на руках, где написано, что пациент такой-то такого-то года рождения имеет такую-то сатурацию и крайне нуждается в кислороде.

Со словами врачей "ищите, где хотите", его родственники были отправлены искать кислородный концентратор. Я не знаю, что было бы с этим человеком утром, если бы вчера с середины дня ему не отвезли этот аппарат.

На сегодняшний день он обеспечен кислородным концентратором. Но он обеспечен не государством, а волонтерскими силами, обеспечен Лесей Литвиновой и ее фондом.

За сутки мужчине на концентраторе стало немного лучше, но для человека, который находится в таком состоянии, ему он необходим не менее 5-7 дней.

Ситуация, о которой я писала, произошла в городе Белая Церковь, в городской клинической больнице №3. Это инфекционная больница, где отец отказался от своей суточной нормы кислорода, отдал ее своему сыну. Она произошла буквально на днях. Да, отец умер.

Сына сейчас лечат. Очень многие журналисты хотят с ним пообщаться, но я призываю всех: уважайте человека. У него горе, отца уже не вернешь. И он сам в крайне сложном состоянии по здоровью.

– По поводу реакции. Как отреагировали на ваш пост?

– Никак не отреагировали. Не знаю, может, у них что-то и происходит. Но мне сбросили информацию о том, что в Харькове уже в течение двух недель не могли распределить по больницам около ста кислородных концентраторов. Проводили какие-то заседания, совещания...

Сегодня (18 ноября. – Ред.) человек, который работает в городской администрации Харькова, написал мне: "Я не знаю, почему, но сегодня было проведено крайне важное заседание, и на нем очень быстро распределили концентраторы".

– То есть зашевелились после вашего поста?

– Я не знаю, я не могу установить причинно-следственную связь, то ли это произошло из-за моего поста, то ли в Минздраве зашевелились. Но такая ситуация произошла в Харькове. Слава богу, что они их распределили.

Еще во время войны я очень хорошо помню ситуации, когда на складах Министерства обороны были кровоостанавливающие турникеты, но их просто не выдавали.

– К сожалению, это типично для Украины – на складах лежат крайне необходимые товары, а люди их ищут и даже умирают.

– Да.

– По вашей информации, сколько на Киевщине сейчас не хватает кислородных концентраторов, аппаратов искусственной вентиляции легких? Насколько мощно должны подключиться волонтеры?

– Я не знаю, как это выдерживает Леся Литвинова, возглавляющая фонд "Свои" и которая закупает концентраторы. Но уже даже я начала бояться звонков от знакомых с просьбой "дай концентратор".

Человека выписывают из больницы с негативным ПЦР-тестом, но у него поражение легких 80%. Он без кислорода не может существовать. Возможно, через 3-4 месяца легкие восстановят функцию, пусть не на 100%, но он сможет сам дышать.

Людей с сатурацией 70-80 выписывают домой с предписанием "кислородный концентратор". И все. Людей выписывают в никуда.

Это очень распространенное явление. У Леси лежит стопка этих выписок, когда человека с такой сатурацией выписывают и говорят: ищите сами, где вам взять кислород, он вам крайне необходим.

– То есть выписывают лекарства, которые, казалось бы, можно купить в аптеке, и вместе с тем аппарат, который трудно найти в Украине и даже в целом мире?

– Да! Я провожу параллели с тем, что у нас было в армии в 2014 году. Но когда у нас была ситуация с армией, нам помогал весь мир, диаспоры. Кто гуманитаркой пересылал, кто так – кто как мог.

На сегодняшний день люди, живущие в других странах, не могут помочь, потому что у всех одна и та же беда – ковид.

Леся рассказывает, что когда она закупает концентраторы, она платит на 2-3 месяца вперед, чтобы встать в очередь на них. Мы их не производим, их производят другие страны.

Плюс очень большая проблема с комплектующими. После каждого пациента нужно менять все фильтры. Это стоит 2500-3000 гривен. И это тоже большая проблема – найти их. Их также нет.

– Мы желаем здоровья всем украинцам, независимо от должностей. Но сейчас начали болеть много топ-чиновников. Хотелось бы, чтобы они это почувствовали. После этого, возможно, мы бы увидели эту реакцию. Чтобы не волонтеры стояли по 2 месяца в очереди за аппаратами, а государство.

– Непонятно, почему нас отправили в полный локдаун с марта по май? Единственное объяснение было – чтобы подготовиться к коронавирусу. Что такое подготовиться? Это закупить кислородные концентраторы.

Не нужно путать с ИВЛ. Все кричат: мы закупили ИВЛ. Но уже все в мире пишут: не доводите до ИВЛ, так как очень высокая летальность при их использовании.

Первое, что нужно – это кислород, кислород и кислород. Почему его не закупали? Почему не тратили бюджетные средства, которые были выделены? Почему не подготовились?

– Спасибо. Знаю, что нас читают и смотрят на Печерских холмах. Надеюсь, что там отреагируют должным образом.

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