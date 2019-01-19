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''Люди за единую церковь'': ПЦУ пополнилась еще тремя приходами РПЦ

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В субботу, 19 января, на праздник Крещения сразу три общины РПЦ в Украине (бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата) в Житомирской области присоединились к Православной церкви Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Игорь Гундич. "Люди за единую церковь. Хорошая весть в хороший праздник", — написал он.

Он уточнил, что это религиозные общины города Андрушевки, села Кишин Олевского района и села Павловка Пулинского района.

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Иллюстрация. Церковь в Украине

Иллюстрация. Церковь в Украине

pravda.com.ua

По словам главы ОГА, два священника также приняли решение перейти в ПЦУ.

Напомним, недавно Жителям села Ворсовка Житомирской области, община которого перешла в единую поместную церковь, рассылали письма с угрозами и угрожали физической расправой.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Верховная Рада приняла законопроект, который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности. Такие изменения ускорят переход общин в Православную церковь Украины.

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Тема
Православная церковь Украины
Место
УкраинаЖитомир
Теги
ТомосУПЦ МППЦУ
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
такая же хрень,как зимой 14го ,ездили групировки по областям,и организовыали захваты обладминистраций,вероятно и шакалы с половины теже.
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Белый господин
Белый господин
Темпы перехода однозначно показывают, что по стране ездят гастролеры, которые и "перерегистрируют" приходы.
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Белый господин
Белый господин
Evlanov Sergey, ну пока они к телятам ездят, я спокоен. Но могут и навсегда остаться. Если там казаки настоящие остались.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Белый господин, Ездят или нет, процесс идет и он необратим. А вам, козлам, пора бы присмотреться к чукотским божкам.
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