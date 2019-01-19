''Люди за единую церковь'': ПЦУ пополнилась еще тремя приходами РПЦ

В субботу, 19 января, на праздник Крещения сразу три общины РПЦ в Украине (бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата) в Житомирской области присоединились к Православной церкви Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Игорь Гундич. "Люди за единую церковь. Хорошая весть в хороший праздник", — написал он.

Он уточнил, что это религиозные общины города Андрушевки, села Кишин Олевского района и села Павловка Пулинского района.

Иллюстрация. Церковь в Украине pravda.com.ua

По словам главы ОГА, два священника также приняли решение перейти в ПЦУ.

Напомним, недавно Жителям села Ворсовка Житомирской области, община которого перешла в единую поместную церковь, рассылали письма с угрозами и угрожали физической расправой.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Верховная Рада приняла законопроект, который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности. Такие изменения ускорят переход общин в Православную церковь Украины.

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