''Люди за единую церковь'': ПЦУ пополнилась еще тремя приходами РПЦ

В субботу, 19 января, на праздник Крещения сразу три общины РПЦ в Украине (бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата) в Житомирской области присоединились к Православной церкви Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Игорь Гундич. "Люди за единую церковь. Хорошая весть в хороший праздник", — написал он.
Он уточнил, что это религиозные общины города Андрушевки, села Кишин Олевского района и села Павловка Пулинского района.
Иллюстрация. Церковь в Украине
pravda.com.ua
По словам главы ОГА, два священника также приняли решение перейти в ПЦУ.
Напомним, недавно Жителям села Ворсовка Житомирской области, община которого перешла в единую поместную церковь, рассылали письма с угрозами и угрожали физической расправой.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Верховная Рада приняла законопроект, который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности. Такие изменения ускорят переход общин в Православную церковь Украины.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Православная церковь Украины" на OBOZREVATEL.