Люди восстанут: Казарин сказал, чем обернется для Зеленского отмена парада

Отменой парада на День Независимости президент Украины Владимир Зеленский рискует настроить против себя тех людей, по которым война прошлась катком.

Это ветераны, волонтеры и переселенцы, которые призывают провести парад и не размениваться на денежные "подачки". Такое мнение выразил журналист Павел Казарин "Крым.Реалии".

"Все разговоры о том, что "парад пафосный и дорогой" не имеют смысла. Точно такой же пафосной, дорогой и бесполезной можно объявить идею переноса Офиса президента с Банковой на Европейскую площадь. Целевая аудитория парада может разглядеть в решении Владимира Зеленского неуважение к символам и ценностям. Тем самым, которые имеют значение для них самих", – отметил Казанский.

По его словам, существует простая формула, согласно которой над своими право шутить имеют только свои.

"КВН-овское прошлое должно было приучить Зеленского к тому, какими реакциями чреваты "шутки с чужими". Потому что политика в этом смысле мало чем отличается. Решение об отмене военного парада обернется лишь тем, что парад все равно состоится. Это может быть демонстрация. Шествие. Акция протеста. Колонны людей в ветеранских камуфляжах. Это может быть что угодно – но важно то, что все это будут делать люди не под патронатом власти, а вопреки ей", – считает Казарин.

По его словам, идея отменить парад может обернуться для Зеленского плачевно.

"Он пытается не дать уйти из-под знамен своей партии всем тем, кто в поисках "повестки мира" готов перебежать к пророссийским силам. Всем тем, кто готов махнуть рукой на Крым и Донбасс ибо "дело прошлое" и "надо жить дальше". Но за попытку сохранить свое ситуативное большинство, президент расплачивается симпатиями активного и пассионарного меньшинства", – отметил Казарин.

"И нынешнее решение аукнется ему уже через месяц. В День независимости. Когда на улицы могут выйти все те, кто эту независимость последние пять лет отстаивал с оружием в руках. И не факт, что там будет место для президента", – подытожил он.

Военный парад в Киеве Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение президента вызвало негодование у украинцев. В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства уже появилась петиция о проведении парада.

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