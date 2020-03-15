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15 марта • обновлено в 14:30
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Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец компании "Молочный альянс" Все статьи автора

Люди, у вас есть что-то в голове? Думаете, проскочите по молодости?

2.6т

Смотрю утром инстаграм. Один известный блогер и ресторатор, посетивший наш город, выложил видео вчерашнего развеселого вечера в одном модном киевском заведении. Название не важно, думаю, так везде. Куча народу, танцы-шманцы, дым коромыслом.

Люди, у вас есть что-то в голове? Вы наверное думаете, вас обойдёт и вы проскочите, потому, что туалетной бумаги и гречки накупили? Может сами по молодости и проскочите, а ваши родители, бабушки и дедушки - нет.

Товарищ прислал фотки из Женевы. Пустынный город. В Израиле запрещено собираться больше 10 человек. Евреи дурного не посоветуют. Закрываются рестораны и кафе во Франции, Испании. В Германии, говорят, даже публичные дома закрыли. Про Италию вообще молчу.

Давайте будем беречь себя и друг друга. Да и удаленный режим в офисах я бы включал с понедельника. Гоните ваш планктон по домам. Пусть там в фейсбуке сидят.

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Автор
Александр Деркач Александр Деркач
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
карантин
Источник
Источник: Facebook Александра Деркача
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