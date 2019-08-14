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Люди сидят без света! Украину накрыл природный "армагеддон"

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В Украине в результате непогоды без электричества оказались 205 населенных пунктов в пяти областях.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, для восстановления подачи электричества привлечены бригады облэнерго.

"В ночь с 13 на 14 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) обесточены 205 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Черниговская – 105, Львовская – 40, Черновицкая – 26, Киевская – 24 и Житомирская – 10", – сообщили спасатели.

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Отметим, что синоптики предупредили, что в Украине 14 августа в связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных регионах и Винницкой области ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

На западе страны пройдут значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с, температура снизится до +20+25.

Непогода в Украине

Непогода в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа западные области Украины накрыла настоящая буря, местами прошел сильный ливень с градом.

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Место
Украина
Теги
ГосЧС погода
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филипп филипыч
филипп филипыч
глянул на фото и захотелось процитировать упоротого который в теме про магнитогорск посмеялся на природным бедствием: "Evlanov Sergey 14.08.2019 10:40 Это вам Бог дает воду для тушения лесных пожаров, а вы её используете для мытья улиц в Магнитогорске!" ну как - смешно?
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