Люди с психическими проблемами более подвержены COVID-19, – ученые

Люди с психическими проблемами более подвержены COVID-19. Коллаж

Люди с подтвержденными психиатрическими диагнозами чаще болеют коронавирусом и переносят болезнь в более тяжелой форме.

Психические проблемы также связаны с повышенным риском заражения и даже смертельным исходом, говорится в исследовании ученых, опубликованном на Medrxiv. В нем были проанализированы данные 50 тысяч британцев с различными расстройствами.

Как выяснилось, психические проблемы могут приводить к изменению иммунных реакций, также у них наблюдаются "неоптимальное поведение и неспособность применять стратегии смягчения последствий" пандемии.

Как писал OBOZREVATEL ранее, государственное управление по делам интеллектуальной собственности Китая выдало отечественному разработчику первый патент на вакцину против коронавируса.

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