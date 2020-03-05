Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что люди, которые получили прививки от кори, почти не болеют коронавирусом.

Своими данными об эпидемии он поделился в интервью "Українському радіо". Данилов подчеркнул, что в СНБО тщательно следят за мировой статистикой распространения вируса.

"Мы понимаем, в каких странах мира это происходит, более того, в каких городах, понимаем средний возраст населения, которое болеет коронавирусом, понимаем, какие люди, к сожалению, умирают от него. Большинство – это люди пожилого возраста, 80-85+", – рассказал секретарь СНБО.

Данилов сказал, кто неуязвим для коронавируса

"Люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют", – подчеркнул он.

Данилова также попросили прокомментировать массовую скупку украинцами круп, лука и чеснока.

"Это народное средство, которое позволяет уберечься и повышать иммунитет в любой период года. Ничего страшного нет. Хуже всего, когда люди начинают сами себя накручивать и создавать панические настроения. Если мы возьмем обычный грипп, к которому мы привыкли, то им болеет гораздо больше людей. Более того, от обычного гриппа и погибает больше людей, чем от коронавируса, ежегодно это около 650 тысяч", – акцентировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что утечка коронавируса произошла из закрытой лаборатории в городе Ухань (Китай).

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!