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5 марта • обновлено в 14:44
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Люди с прививкой от кори почти не болеют коронавирусом

7.9т
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что люди, которые получили прививки от кори, почти не болеют коронавирусом.

Своими данными об эпидемии он поделился в интервью "Українському радіо". Данилов подчеркнул, что в СНБО тщательно следят за мировой статистикой распространения вируса.

"Мы понимаем, в каких странах мира это происходит, более того, в каких городах, понимаем средний возраст населения, которое болеет коронавирусом, понимаем, какие люди, к сожалению, умирают от него. Большинство это люди пожилого возраста, 80-85+", – рассказал секретарь СНБО.

Данилов сказал, кто неуязвим для коронавируса

Данилов сказал, кто неуязвим для коронавируса

"Люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют", – подчеркнул он.

Данилова также попросили прокомментировать массовую скупку украинцами круп, лука и чеснока.

"Это народное средство, которое позволяет уберечься и повышать иммунитет в любой период года. Ничего страшного нет. Хуже всего, когда люди начинают сами себя накручивать и создавать панические настроения. Если мы возьмем обычный грипп, к которому мы привыкли, то им болеет гораздо больше людей. Более того, от обычного гриппа и погибает больше людей, чем от коронавируса, ежегодно это около 650 тысяч", – акцентировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что утечка коронавируса произошла из закрытой лаборатории в городе Ухань (Китай).

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Коронавирус Вакцинация в Украине Вакцинация
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Теги
прививка прививка от кори
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
практически не болеют однополые пары,из бывших когда то дядьками,но только если меняются ролями,регулярно..
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Готик Анна
Готик Анна
Как можно в нашей стране привиться от чего т о? Если мне , 64 летней женщине накануне сезона гриппа заявили , что ОНИ прививают до 55 лет...Результат? Я заболела , заразила близких и сотрудников...Вот вам НАША медицина скотская!Грипп был тяжелый...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Готик Анна, Хорошо что не сожгли
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
...заявил, что люди, которые получили прививки от кори, почти не болеют коронавирусом... Гениально, а то весь мир разрабатывает вакцину, и не знают что есть такой гений, как Данилов. Он во всех областях спец? Наверное в Макдоналдс работал, который знает как одной рукой собирать гамбургер, а вторую подымать и кричать свободная касса
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