Люди пьют из лужи: оккупированный Крым настигла новая беда

Артезианские скважины с водой в оккупированном Россией Крыму на самом деле выглядят не так, как анонсировали так называемые "власти" полуострова – из них течет грязная вода.

Как показали в эфире пропагандистские каналы "Россия 1" и "Вести Крым", из грязной ржавой трубы прямо на землю вытекает вода. Она скапливается в огромной луже, откуда местные жители ее пьют и черпают ведрами, передает newsru.com.

Издание отмечает, что показ в эфире введения в строй не подключенных к водопроводу скважин стал вовсе не "победой в борьбе с Украиной", а позорным проигрышем из-за пропагандистской спешки и пафосной подачи данного рядового события. Ведь по всему полуострову уже около 3 тысяч таких скважин.

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Отметим, что в РФ планировали полностью обеспечить водой оккупированный Крым, который находится в водной блокаде уже 5 лет после того, как Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, только к 2025 году.

Но не дожидаясь так называемые власти полуострова заявили, что в некоторых районах там с 7 ноября закрыт вопрос с нехваткой воды: в Первомайском и Черноморском районах открыты артезианские скважины, которые дадут людям достаточно чистой пресной воды для их нужд.

OBOZREVATEL напоминает:

Украина прекратила поставки днепровской воды на полуостров через Северо-Крымский канал после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

В августе 2019 года так называемые "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра. "Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – объяснили оккупанты.

Журналист Виталий Портников высказал мнение, что проблема с нехваткой воды в Крыму, которую не спешат решать оккупационные власти, может привести к массовой засухе и гибели всего сельского хозяйства.

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