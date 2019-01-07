Нет, я не о том, что я умная, а кто-то дурак. Всегда есть кто-то, кто сделал больше тебя. И знает больше тебя. И каждый "умный" (если не самовлюбленный эгоцентрист) всегда сравнивает себя с более успешными, а не с менее.

В моей семье (абсолютно простой) почему-то сложилась традиция:

- Лена, ну что ты переживаешь! Вот Вася/Маша и этого не смогли. Есть немножко - и хватит тебе.

- Нет, сотни тысяч людей смогли больше.

- Зачем тебе на них равняться? ..

И как ты объяснишь - зачем? Затем, что потребность такая - использовать свой потенциал, а не засунуть его подальше. Как Вася/Маша.

Васе и Маше нет смысла объяснять, почему Томос - это исторически важный момент. Им это не нужно, потому что живут от зарплаты до зарплаты десятилетиями и ничего не меняют. И при попытке объяснить какие-то процессы максимально доступным и понятным им языком, все равно получаешь ответ:

- Да ну, все воруют. И все врут. И это все, что ты рассказываешь - придумали.

Кто? Когда? Зачем? Есть простой ответ: некоторые люди просто не способны понять, сколько ни объясняй. Им так проще живется. В их мире все, кто стал известным - обязательно через постель. Все, кто заработал деньги путем открытия бизнеса - наворовали. Все, кто добился признания своих талантов - им просто повезло. Васе и Маше (простите меня хорошие и умные, имена выбрала случайно) - это сложно. Для них разобраться - это влезть в дремучий лес цифр, терминов, исторических фактов, логики. Проще поставить штампы: красивая это шлюха, богатый это вор. А еще они жить не могут без сплетен.

В их мире газ разбавляют водой и воздухом, и поэтому он не греет. Таким нужен только тот, кто всех посадит (явно Путин вырисовывается). У таких 25 декабря - исключительно католическое рождество, и нас всех сделают католиками, насильно, вот посмотрите! И 8 марта отменили, специально (да не отменяли же!).

Может, так проще? Я людей с таким шатающимся сознанием назвала бы "шалтай-болтай". Их можно на любую сторону склонить, они поверят в любую чушь, если так "по телевизору сказали". Таких гонят в Сибирь и на картошку в колхоз. Такое стадо идет на проплаченные митинги, потому что им все равно.

Ничего личного, но в данном случае их изменить вряд ли получится. Лучше просто переступить и пойти дальше.