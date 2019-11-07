"Люди плакали и благодарили": команда Порошенко тепло встретилась с жителями Станицы

Команда партии "Европейская солидарность" во главе с ее лидером Петром Порошенко встретилась с военными и местными жителями Станицы Луганской.

Как отметила, жительница Станицы Света Светикова в Facebook, на встречу с "ЕС" люди час шли пешком. Они плакали и задавали команде вопросы, получая исчерпывающие ответы (чтобы подиитися фото, доскролльте страницу до конца).

"Им нужна была эта встреча. Им нужен был диалог, которого давно уже не было. Все наши гости благодарили местных патриотов за их стержень, за их любовь к Украине, за то, что смогли и отстояли, каждый на своем уровне, этот кусочек украинской земли!", - написала она.

Facebook \ Света Светикова

Женщина добавила, что в свою очередь местные жители благодарили Ирину Геращенко, Яну Зинкевич, Михаила Забродского, Софию Федину и Петра Порошенко за самоотверженность и отвагу.

Как отметила на своей странице в Facebook нардеп "ЕС" Ирина Геращенко после разведения войск вблизи Станицы не стреляют, однако, боевики свои фортификационные сооружения пока не спешат разбирать.

"Я бывала здесь десятки раз. Обратила внимание, что исчезли таблички с красными черепами "Заминировано", украинская сторона, согласно договоренности, после разведения разминировала прилегающие территории. С нами по пути к мосту прошла Наталья, местная активистка, которая первая забила тревогу, когда здесь зачем-то сняли украинские флаги и которая вместе с коллегами здесь их снова развесила", - написала Геращенко.

Политик отметила, что строительство моста является важным гуманитарным проектом, за который команда "ЕС" боролась с 2016 года и была готова его реконструировать, если бы русские и боевики не блокировали.

"Но мост и разведения - это детали. Минские соглашения требуют вывода российских войск и техники с территории Украины. И это главное. Станица Луганская - это Украина. Как и Луганск", - отметила парламентарий.

Как написал на своей странице в Facebook лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко, он сам хотел убедиться, что разведение произошло не только с украинской стороны. Однако после общения с военными и местными жителями понял, что на самом деле на той стороне боевики только переоделись в гражданское, но до сих пор с оружием остаются на позициях.

"Моя устойчивая позиция – мы должны защищать людей из прифронтовых районов и не имеем права отдавать врагу ни сантиметра украинской земли. Никто так, как моя команда не хочет мира, но настоящий мир наступит тогда, когда российские войска уберутся с нашей земли, и Украина возобновит контроль над границей", - написал Порошенко.

"ЕС" встретилась с жителями Станицы Луганской Facebook \ Света Светикова

"ЕС" встретилась с жителями Станицы Луганской Facebook \ Света Светикова

"ЕС" встретилась с жителями Станицы Луганской Facebook \ Света Светикова

"ЕС" встретилась с жителями Станицы Луганской Facebook \ Света Светикова

"ЕС" встретилась с жителями Станицы Луганской Facebook \ Ирина Геращенко

"ЕС" встретилась с жителями Станицы Луганской Facebook \ Ирина Геращенко

"ЕС" встретилась с жителями Станицы Луганской Facebook \ Ирина Геращенко

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат Ирина Геращенко заявила, что члены Комитета нацбезопасности, которые появились в Золотом и Станице Луганской в бронежилетах и касках, ставят под сомнение слова президента Владимира Зеленского о разведении и безопасности этих мест.

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