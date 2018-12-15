''Люди плачут от счастья'': украинцы ликуют из-за создания единой церкви

Украинцы с воодушевлением восприняли новость о том, что в стране создана единая поместная православная церковь с новым главой — епископом УПЦ КП Епифанием.

Своими восторженными отзывами по этому поводу они охотно делятся в социальных сетях. Их ликование поддерживает и политическая элита Украины.

Так, одним из первых по этому поводу высказался президент Петр Порошенко. Мощные слова он произнес не только в обращении к украинцам на Софийской площади, но и разместил у себя в Twitter.

"Объединенная и независимая Украинская православная церковь — это церковь без Путина. Это — церковь без Кирилла. Это — церковь без молитвы за российские власти и российское войско, которые убивают украинцев. Но это — церковь с Богом и Украиной!" — ярко отметил глава государства.

Об’єднана і незалежна українська православна церква – це церква без Путіна. Це церква – без Кирила. Це – церква без молитви за російську владу та російське військо, які вбивають українців. Але це - церква з Богом та Україною! — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 декабря 2018 г.

Подобный месседж изложил в своем микроблоге и народный депутат Украины от "Народного фронта" Юрий Береза, который также обрадовался тому, что Украины разрывает связи своей духовной жизни со страной-агрессором.

Глава единой поместной православной церкви в Украине Епифаний УНИАН

"Объединенная, Независимая, Поместная, наша Украинская церковь есть!!! Церковь без Кремля, без Гундяева и молитв за российскую армию! Поздравляю всех с автокефалией!!!" — написал парламенатрий.

Об’єднана, Незалежна, Помісна, НАША Українська церква є!!!

Церква без кремля, без гундяєва та молитов за російську армію!

Вітаю всіх з автокефалією!!!... https://t.co/wVmdbAG4tm — Юрій Береза (@jurybereza) 15 декабря 2018 г.

Что касается обычных украинцев, то их эмоции являются не менее радостными, и они искренне делятся ими друг с другом в сети.

"Мороз по коже от события. Люди плачут. От счастья", "Колокола Софии Киевской сообщают благую весть. Я счастлив быть здесь в историческое время. Поздравляю, Украина!", "Слава Украине! Независимая Украинская Церковь, с днем рождения! Ближе к Богу — дальше от Москвы!" — пишут люди.

Аж мороз по шкірі від події. Люди плачуть. Від щастя. — Житомирянин (@Aleks_Kovalyuk) 15 декабря 2018 г.

Дзвони Софії Київської сповіщають благу вість.. Я щасливий, бути тут в історичний час. Вітаю, Україна! pic.twitter.com/7RiEt8AlvG — Сніжок (@snizhok_snizhok) 15 декабря 2018 г.

Слава Україні!

Незалежна Українська Церква з Днем Народження!

Ближче до Бога- далі від Москви! — Я Украинец! (@Ya_Ukrainec) 15 декабря 2018 г.

Некоторые пользователи выражают свою радость по поводу исторического решения для Украины забавными шутками. Так, к примеру, поступил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Патриарх Кирилл от злости на Томос вообще перестал отбиваться в зеркалах. Отражаются ли вновь его швейцарские часы, пока неизвестно", — с сарказмом написал он на своем Telegram-канале.

Петр Порошенко и Епифаний УНИАН

Кроме того, украинцев очень вдохновил тот факт, что главой единой поместной православной церкви стал представитель нового, молодого поколения.

"С харизмой, молодой, с западным образованием, приятные глаза, белые зубки, наместник Выдубицкого монастыря — такой глава лет на 30, не меньше. Ну, в общем, радует, что кругломордые хлебальники медленно, но дают дорогу молодым и образованным. Онуфрия с Усиками в качестве секьюрити прочь", — написала журналист Марина Данилюк-Ермолаева на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Объединительном Соборе в Киеве 15 декабря была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава. Им стал 39-летний епископ Епифаний.

Он уже выступил с первой напутственной речью к украинцам и заявил, что двери новосозданной церкви открыты для всех.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко сказал, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь тем более окончательно разрывает все узы с империей Кремля.