''Люди плачут от счастья'': украинцы ликуют из-за создания единой церкви

Украинцы с воодушевлением восприняли новость о том, что в стране создана единая поместная православная церковь с новым главой — епископом УПЦ КП Епифанием.
Своими восторженными отзывами по этому поводу они охотно делятся в социальных сетях. Их ликование поддерживает и политическая элита Украины.
Так, одним из первых по этому поводу высказался президент Петр Порошенко. Мощные слова он произнес не только в обращении к украинцам на Софийской площади, но и разместил у себя в Twitter.
"Объединенная и независимая Украинская православная церковь — это церковь без Путина. Это — церковь без Кирилла. Это — церковь без молитвы за российские власти и российское войско, которые убивают украинцев. Но это — церковь с Богом и Украиной!" — ярко отметил глава государства.
Об’єднана і незалежна українська православна церква – це церква без Путіна. Це церква – без Кирила. Це – церква без молитви за російську владу та російське військо, які вбивають українців. Але це - церква з Богом та Україною!— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 декабря 2018 г.
Подобный месседж изложил в своем микроблоге и народный депутат Украины от "Народного фронта" Юрий Береза, который также обрадовался тому, что Украины разрывает связи своей духовной жизни со страной-агрессором.
Глава единой поместной православной церкви в Украине Епифаний
УНИАН
"Объединенная, Независимая, Поместная, наша Украинская церковь есть!!! Церковь без Кремля, без Гундяева и молитв за российскую армию! Поздравляю всех с автокефалией!!!" — написал парламенатрий.
Об’єднана, Незалежна, Помісна, НАША Українська церква є!!!— Юрій Береза (@jurybereza) 15 декабря 2018 г.
Церква без кремля, без гундяєва та молитов за російську армію!
Вітаю всіх з автокефалією!!!... https://t.co/wVmdbAG4tm
Что касается обычных украинцев, то их эмоции являются не менее радостными, и они искренне делятся ими друг с другом в сети.
"Мороз по коже от события. Люди плачут. От счастья", "Колокола Софии Киевской сообщают благую весть. Я счастлив быть здесь в историческое время. Поздравляю, Украина!", "Слава Украине! Независимая Украинская Церковь, с днем рождения! Ближе к Богу — дальше от Москвы!" — пишут люди.
Аж мороз по шкірі від події. Люди плачуть. Від щастя.— Житомирянин (@Aleks_Kovalyuk) 15 декабря 2018 г.
Дзвони Софії Київської сповіщають благу вість.. Я щасливий, бути тут в історичний час. Вітаю, Україна! pic.twitter.com/7RiEt8AlvG— Сніжок (@snizhok_snizhok) 15 декабря 2018 г.
Слава Україні!— Я Украинец! (@Ya_Ukrainec) 15 декабря 2018 г.
Незалежна Українська Церква з Днем Народження!
Ближче до Бога- далі від Москви!
Некоторые пользователи выражают свою радость по поводу исторического решения для Украины забавными шутками. Так, к примеру, поступил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
"Патриарх Кирилл от злости на Томос вообще перестал отбиваться в зеркалах. Отражаются ли вновь его швейцарские часы, пока неизвестно", — с сарказмом написал он на своем Telegram-канале.
Петр Порошенко и Епифаний
УНИАН
Кроме того, украинцев очень вдохновил тот факт, что главой единой поместной православной церкви стал представитель нового, молодого поколения.
"С харизмой, молодой, с западным образованием, приятные глаза, белые зубки, наместник Выдубицкого монастыря — такой глава лет на 30, не меньше. Ну, в общем, радует, что кругломордые хлебальники медленно, но дают дорогу молодым и образованным. Онуфрия с Усиками в качестве секьюрити прочь", — написала журналист Марина Данилюк-Ермолаева на своей странице в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Объединительном Соборе в Киеве 15 декабря была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава. Им стал 39-летний епископ Епифаний.
Он уже выступил с первой напутственной речью к украинцам и заявил, что двери новосозданной церкви открыты для всех.
В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко сказал, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь тем более окончательно разрывает все узы с империей Кремля.
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