На Донбассе поняли, что натворили своим "русским миром" - офицер ВСУ

За 4 года войны украинская армия подвергалась массовым обстрелам со стороны террористов, бойцы попадали в плен, над ними зверски издевались и пытались сломить их боевой дух. Но все изменилось - ВСУ возмужали, стали сильнее и профессиональнее. Теперь же боевики бегут на украинскую территорию от бесчинств своих командиров и российских офицеров, а желающих воевать за фейковые республики становится все меньше.

Люди разочарованы и понимают, что они натворили своим референдумом, войной и тем, что пустили к себе "русский мир".

О реалиях украинской армии и падении "Л/ДНР" OBOZREVATEL пообщался с офицером ВСУ Анатолием Штефаном Штирлицем.

- Анатолий, с какого года вы воюете в зоне АТО на Донбассе?

- Я кадровый военный, в ВСУ - с 2000 года, в 2004 закончил Харьковский институт танковых войск. До начала войны проходил службу в 72-й механизированной бригаде в Белой Церкве, где и встретил войну.

Анатолий Штефан Штирлиц Фото: Facebook Анатолия Штефана Штирлица

- То есть на войну вы пошли с самого начала?

- Да, попал с самого начала в Мариуполь 7 мая 2014 года.

- Тогда армия была не так оснащена, как на данный момент, оружия не было, армия была недоукомплектована. Как выживали?

- Вы прекрасно знаете, что РФ готовилась к этой агрессии годами, и наше предыдущее правительство этому способствовало - Вооруженные силы просто разваливали. Некоторые части у нас были более готовые, они сразу отправились на восток Украины.

Но огромнейший вклад на тот момент внесли народ и волонтеры. Первые дни обеспечивали всем - начиная от обмундирования и заканчивая бронежилетами, тепловизорами, биноклями, радиостанциями.

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- Были разговоры о том, что много бронетехники и оружия просто хранились на складах и их не отдавали на передовую?

- Нет, оружие и боеприпасы выдавали, оно на складах не оставались. Когда было прямое российское вторжение в 2014 году, особенно обстреляли 72-ю бригаду, у нас сгорела вся техника. Когда нас вывели на доукомплектование, на ротацию, мы получили технику со складов, проблем с этим не было, ее не прятали.

- На тот момент бои шли по всему востоку Украины, какой самый важный бой для себя вы можете вспомнить?

- Вы знаете я помню их все, потому что в каждой гибли мои товарищи, друзья.

- Вам удавалось говорить с боевиками с той стороны, и при каких обстоятельствах это случалось?

- Ну в основном это было по мобильному телефону. Мои телефонные номера из Facebook кто-то слил, мне звонили…

- То есть вам звонили с целью угроз?

- Да звонили с целью угроз, с целью предложить перейти на ту сторону.

Звонил мой бывший сослуживец, с которым я еще в мирное время служил. Это недавно я о нем писал - о боевике, которого в Киеве задержали. Он был на параде на День Независимости, приехал сюда. Сейчас он под следствием. Он тоже мне звонил и предлагал перейти на ту сторону. А в остальном общались с местным населением.

- И что местное население на тот момент говорило?

- Ну я вам скажу, что информационная пропаганда, и политика, которая была направлена на русификацию местного населения Донбасса, сработала - они негативно относились.

Сравнивая с тем, что уже есть сейчас, это две совершенно разные вещи.

- Сейчас люди осознают, что с ними пропаганда натворила?

- Да, я мониторю социальные сети и паблики "Л/ДНР". И на данный момент люди разочарованы, они понимают, что натворили своим референдумом, войной и тем, что пустили к себе "русский мир".

Люди вынуждены скрываться в бомбоубежищах Фото: EPA

- Кстати, сейчас много говорят о том, что за террористов никто воевать не идет, в последнее время там устраивали мобилизацию, как вы сами оцениваете ситуацию?

- Я недавно общался с жительницей Горловки, она говорит что в первое время российские подразделения и ФСБшные офицеры создавали бандформирования, в которые входили бывшие осужденные, алкоголики и наркоманы.

За 4 года войны их уже "утилизировали", и в данный момент очень мало людей хотят служить, они разочаровались в идеях "русского мира".

Но контингент остался - те, кто работать не хочет, или у кого проблемы с законом. Из РФ приезжают те, кто кроме как воевать ничего не умеют, здесь и денег заработать можно.

- А боевики насильно заставляют мирное население идти воевать?

- Вы знаете, сильно не заставляют. В основном они пытаются заставить офицеров запаса, специалистов: танкистов, артиллеристов, ПВОшников и всех остальных. То есть разными благами, льготами, где на словах, где запугиванием, они пытаются привлечь этих людей в ряды террористов.

- Вот вы говорили, что вам и другим военным звонили с угрозами и предложениями перейти на ту сторону. Многих удавалось запугать? Как часто переходили люди с той стороны и что рассказывали?

- На моем пути таких людей не было, никто из моих товарищей и знакомых не переходил на ту сторону, потому что все, знают за что воюют - за свою землю.

Анатолий Штефан Штирлиц и секретарь СНБО Александр Турчинов Фото: Facebook Анатолия Штефана Штирлица

Вы знаете, некоторые, когда фотографируются, закрывают свое лицо. Я понимаю, когда это делают узкопрофильные специалисты, такие как разведчики, снайпера. А всем остальным я хочу сказать, что это - полная чушь, мы не должны закрывать свои лица, мы воюем за свою землю, за Украину, за своих детей и семьи.

- А что касается боевиков, кто-то переходил с той стороны?

- С той стороны периодически перебегают на нашу сторону, много по программе СБУ "Тебя ждут дома".

- А именно воевать приходили?

- Смотрите, в 24-й механизированный бригаде воюет военнослужащий, который в 2014 году был охранником "Мотороллы". Это вот такой яркий пример.

Экс-охранник "Мотороллы" Евгений Листопад

Есть такие, но они боятся про себя говорить по личным причинам. У кого-то на оккупированных территориях остались семьи, родственники, чтобы не навлекать опасность.

- А кто-то из ваших знакомых попадал в плен или находится там сейчас?

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- Попадали, но в данный момент они освобождены. Одному моему товарищу прострелили ногу, чтобы получить сведения; другому товарищу, полковнику, выбили все зубы. Сильно били и издевались.

На данный момент только один военнослужащий считается пропавшим без вести после попадания в плен. Он был снайпером, и понимаете, никто не знает его судьбы до конца.

- А наши власти как-то помогают этим экс-пленным? А то много случаев, как их бурно встречают, а потом они оказываются предоставленными сами себе.

- Что могу сказать о своих друзьях - им и их семьям предоставлялась полная реабилитация после освобождения из плена. Им оказывали квалифицированную медицинскую помощь, и насколько я знаю, на сегодняшний момент серьезных проблем не было.

- А они хотят вернуться обратно воевать?

- Да, в данный момент у меня из тех, кто был в плену, один товарищ не вернулся, а остальные все вернулись.

- Анатолий, еще хотелось бы поговорить о таких инцидентах, которые были недавно с нашей стороны - это издевательство над солдатами и вымогание денег на Яворивском полигоне, убийство военнослужащего на территории воинской части в Харьковской области и так далее. Можно ли считать это какой-то глобальной проблемой или это все же точечные ситуации?

- Это не глобальная проблема, а скорее, как вы сказали, точечные инциденты. К сожалению, они есть во всех коллективах, и не только в военных.

Убитый военный в Харьковской области Константин Казаков Фото: Facebook Казакова

- А вы лично или ваши знакомые с таким сталкивались?

- Я служу с 2000 года, и с вариантами неуставных отношений я, конечно, встречался, но не с издевательствами.

Знаете, я вам так скажу, где мужской коллектив - неуставные отношения есть, даже в детском садике. В мужском коллективе это выражается сильнее, плюс - люди воевавшие, некоторым просто нужна реабилитация.

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Некоторые вовремя не обращаются за реабилитацией, и их просто срывает. Но когда человек чувствует себя плохо, он должен обращаться к специалистам.

- А как с этим бороться? Сами военные боятся об этом говорить, как пресекать подобное отношение?

- Есть офицеры подразделений, есть офицеры, отвечающие за морально-психологическое состояние, но основная ответственность лежит на командире подразделения.

- А может стоит усилить контроль за полигонами, чтобы таких прецедентов не было?

- На мой взгляд, нужно просто увеличить количество боевой подготовки - когда люди заняты, такого не происходит. Да и в семье не без урода, в каждом коллективе есть такие личности. И то же самое на полигоне, все выходят с полигона в зону ведения боевых действий, все более расслабленные и все, ну и некоторые люди видят этот диссонанс — мир и войну по-своему.

- А вы бы могли посоветовать нашим военным не бояться и все-таки докладывать о таких случаях?

- Да, я бы посоветовал. Если присутствуют такие факты, обязательно надо обращаться к командиру подразделения.

- Командиры ведь сами могут прикрывать такие случаи, солдаты боятся, что жалуясь, получат еще больше?

- Я вам скажу, что сокрытие такие фактов влечет за собой криминальную ответственность.

Вторую часть интервью с Анатолием Штефаном Штирлицем читайте вскоре на OBOZREVATEL.