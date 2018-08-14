На Донбассе поняли, что натворили своим "русским миром" - офицер ВСУ

За 4 года войны украинская армия подвергалась массовым обстрелам со стороны террористов, бойцы попадали в плен, над ними зверски издевались и пытались сломить их боевой дух. Но все изменилось - ВСУ возмужали, стали сильнее и профессиональнее. Теперь же боевики бегут на украинскую территорию от бесчинств своих командиров и российских офицеров, а желающих воевать за фейковые республики становится все меньше.
Люди разочарованы и понимают, что они натворили своим референдумом, войной и тем, что пустили к себе "русский мир".
О реалиях украинской армии и падении "Л/ДНР" OBOZREVATEL пообщался с офицером ВСУ Анатолием Штефаном Штирлицем.
- Анатолий, с какого года вы воюете в зоне АТО на Донбассе?
- Я кадровый военный, в ВСУ - с 2000 года, в 2004 закончил Харьковский институт танковых войск. До начала войны проходил службу в 72-й механизированной бригаде в Белой Церкве, где и встретил войну.
Анатолий Штефан Штирлиц
Фото: Facebook Анатолия Штефана Штирлица
- То есть на войну вы пошли с самого начала?
- Да, попал с самого начала в Мариуполь 7 мая 2014 года.
- Тогда армия была не так оснащена, как на данный момент, оружия не было, армия была недоукомплектована. Как выживали?
- Вы прекрасно знаете, что РФ готовилась к этой агрессии годами, и наше предыдущее правительство этому способствовало - Вооруженные силы просто разваливали. Некоторые части у нас были более готовые, они сразу отправились на восток Украины.
Но огромнейший вклад на тот момент внесли народ и волонтеры. Первые дни обеспечивали всем - начиная от обмундирования и заканчивая бронежилетами, тепловизорами, биноклями, радиостанциями.
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- Были разговоры о том, что много бронетехники и оружия просто хранились на складах и их не отдавали на передовую?
- Нет, оружие и боеприпасы выдавали, оно на складах не оставались. Когда было прямое российское вторжение в 2014 году, особенно обстреляли 72-ю бригаду, у нас сгорела вся техника. Когда нас вывели на доукомплектование, на ротацию, мы получили технику со складов, проблем с этим не было, ее не прятали.
- На тот момент бои шли по всему востоку Украины, какой самый важный бой для себя вы можете вспомнить?
- Вы знаете я помню их все, потому что в каждой гибли мои товарищи, друзья.
- Вам удавалось говорить с боевиками с той стороны, и при каких обстоятельствах это случалось?
- Ну в основном это было по мобильному телефону. Мои телефонные номера из Facebook кто-то слил, мне звонили…
- То есть вам звонили с целью угроз?
- Да звонили с целью угроз, с целью предложить перейти на ту сторону.
Звонил мой бывший сослуживец, с которым я еще в мирное время служил. Это недавно я о нем писал - о боевике, которого в Киеве задержали. Он был на параде на День Независимости, приехал сюда. Сейчас он под следствием. Он тоже мне звонил и предлагал перейти на ту сторону. А в остальном общались с местным населением.
- И что местное население на тот момент говорило?
- Ну я вам скажу, что информационная пропаганда, и политика, которая была направлена на русификацию местного населения Донбасса, сработала - они негативно относились.
Сравнивая с тем, что уже есть сейчас, это две совершенно разные вещи.
- Сейчас люди осознают, что с ними пропаганда натворила?
- Да, я мониторю социальные сети и паблики "Л/ДНР". И на данный момент люди разочарованы, они понимают, что натворили своим референдумом, войной и тем, что пустили к себе "русский мир".
Люди вынуждены скрываться в бомбоубежищах
Фото: EPA
- Кстати, сейчас много говорят о том, что за террористов никто воевать не идет, в последнее время там устраивали мобилизацию, как вы сами оцениваете ситуацию?
- Я недавно общался с жительницей Горловки, она говорит что в первое время российские подразделения и ФСБшные офицеры создавали бандформирования, в которые входили бывшие осужденные, алкоголики и наркоманы.
За 4 года войны их уже "утилизировали", и в данный момент очень мало людей хотят служить, они разочаровались в идеях "русского мира".
Но контингент остался - те, кто работать не хочет, или у кого проблемы с законом. Из РФ приезжают те, кто кроме как воевать ничего не умеют, здесь и денег заработать можно.
- А боевики насильно заставляют мирное население идти воевать?
- Вы знаете, сильно не заставляют. В основном они пытаются заставить офицеров запаса, специалистов: танкистов, артиллеристов, ПВОшников и всех остальных. То есть разными благами, льготами, где на словах, где запугиванием, они пытаются привлечь этих людей в ряды террористов.
- Вот вы говорили, что вам и другим военным звонили с угрозами и предложениями перейти на ту сторону. Многих удавалось запугать? Как часто переходили люди с той стороны и что рассказывали?
- На моем пути таких людей не было, никто из моих товарищей и знакомых не переходил на ту сторону, потому что все, знают за что воюют - за свою землю.
Анатолий Штефан Штирлиц и секретарь СНБО Александр Турчинов
Фото: Facebook Анатолия Штефана Штирлица
Вы знаете, некоторые, когда фотографируются, закрывают свое лицо. Я понимаю, когда это делают узкопрофильные специалисты, такие как разведчики, снайпера. А всем остальным я хочу сказать, что это - полная чушь, мы не должны закрывать свои лица, мы воюем за свою землю, за Украину, за своих детей и семьи.
- А что касается боевиков, кто-то переходил с той стороны?
- С той стороны периодически перебегают на нашу сторону, много по программе СБУ "Тебя ждут дома".
- А именно воевать приходили?
- Смотрите, в 24-й механизированный бригаде воюет военнослужащий, который в 2014 году был охранником "Мотороллы". Это вот такой яркий пример.
Экс-охранник "Мотороллы" Евгений Листопад
Есть такие, но они боятся про себя говорить по личным причинам. У кого-то на оккупированных территориях остались семьи, родственники, чтобы не навлекать опасность.
- А кто-то из ваших знакомых попадал в плен или находится там сейчас?
- Попадали, но в данный момент они освобождены. Одному моему товарищу прострелили ногу, чтобы получить сведения; другому товарищу, полковнику, выбили все зубы. Сильно били и издевались.
На данный момент только один военнослужащий считается пропавшим без вести после попадания в плен. Он был снайпером, и понимаете, никто не знает его судьбы до конца.
- А наши власти как-то помогают этим экс-пленным? А то много случаев, как их бурно встречают, а потом они оказываются предоставленными сами себе.
- Что могу сказать о своих друзьях - им и их семьям предоставлялась полная реабилитация после освобождения из плена. Им оказывали квалифицированную медицинскую помощь, и насколько я знаю, на сегодняшний момент серьезных проблем не было.
- А они хотят вернуться обратно воевать?
- Да, в данный момент у меня из тех, кто был в плену, один товарищ не вернулся, а остальные все вернулись.
- Анатолий, еще хотелось бы поговорить о таких инцидентах, которые были недавно с нашей стороны - это издевательство над солдатами и вымогание денег на Яворивском полигоне, убийство военнослужащего на территории воинской части в Харьковской области и так далее. Можно ли считать это какой-то глобальной проблемой или это все же точечные ситуации?
- Это не глобальная проблема, а скорее, как вы сказали, точечные инциденты. К сожалению, они есть во всех коллективах, и не только в военных.
Убитый военный в Харьковской области Константин Казаков
Фото: Facebook Казакова
- А вы лично или ваши знакомые с таким сталкивались?
- Я служу с 2000 года, и с вариантами неуставных отношений я, конечно, встречался, но не с издевательствами.
Знаете, я вам так скажу, где мужской коллектив - неуставные отношения есть, даже в детском садике. В мужском коллективе это выражается сильнее, плюс - люди воевавшие, некоторым просто нужна реабилитация.
Некоторые вовремя не обращаются за реабилитацией, и их просто срывает. Но когда человек чувствует себя плохо, он должен обращаться к специалистам.
- А как с этим бороться? Сами военные боятся об этом говорить, как пресекать подобное отношение?
- Есть офицеры подразделений, есть офицеры, отвечающие за морально-психологическое состояние, но основная ответственность лежит на командире подразделения.
- А может стоит усилить контроль за полигонами, чтобы таких прецедентов не было?
- На мой взгляд, нужно просто увеличить количество боевой подготовки - когда люди заняты, такого не происходит. Да и в семье не без урода, в каждом коллективе есть такие личности. И то же самое на полигоне, все выходят с полигона в зону ведения боевых действий, все более расслабленные и все, ну и некоторые люди видят этот диссонанс — мир и войну по-своему.
- А вы бы могли посоветовать нашим военным не бояться и все-таки докладывать о таких случаях?
- Да, я бы посоветовал. Если присутствуют такие факты, обязательно надо обращаться к командиру подразделения.
- Командиры ведь сами могут прикрывать такие случаи, солдаты боятся, что жалуясь, получат еще больше?
- Я вам скажу, что сокрытие такие фактов влечет за собой криминальную ответственность.
Вторую часть интервью с Анатолием Штефаном Штирлицем читайте вскоре на OBOZREVATEL.
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