Люди хотят бежать: в Крыму паника из-за нового ЧП

В оккупированном Россией Крыму жители Армянска снова заметили ухудшение экологической обстановки.

Запах химикатов появился 29 августа. При этом оккупационные власти пытаются скрыть проблемы, передает "Крым.Реалии".

По словам местных жителей, воздух продолжает воздействовать на растения.

"Выбросы небольшими порциями идут постоянно. У меня окна квартиры стоят ночью на проветривании, запах ощущается. Но это не кислота, а что-то другое. Позавчера был большой выброс, приблизительно в пять утра, у меня под окном моментально "сгорели" розы", – рассказала она.

При этом у детей вновь появились симптомы отравления: сыпь, кашель, жжение в глазах. Усугубляются симптомы в вечернее время и в ночное.

"Есть запах серы и сладковатый привкус во рту. Приезжие в ужасе, спрашивают, что у нас тут происходит, потому что у них за три дня состояние ухудшилось. У многих обостряются хронические заболевания, они чувствуют, что здесь что-то не так. Точно такой же жирный налет в подъезде, на окнах, на машинах. Насколько мне известно – я не знаю, правда или нет – приостановили в связи с выбросами какой-то цех, потому что люди опять начали жаловаться, возмущаться", – говорит одна из активисток.

Общественный активист и поклонник политики России в Крыму Сергей Акимов уверен, что ситуация вышла из-под контроля.

Завод "Крымский титан" Крым Реалии

"То, что остановлен цех один "Крымского титана", – мы понимаем, что власти не справляются с ситуацией. Пока не будет запущен Северо-Крымский канал, не будет толку никакого… Пока не будет запущен канал, будет погибать и Армянск, и север Крыма. Решения никакого на сегодняшний день нет по заводу "Крымский титан". Сегодня 99% жителей Армянска с удовольствием бы уехали, но квартиры там никто не покупает – а местным ничего не остается делать, как жить там", – заявил он.

Химик-биолог Одесского национального университета имени Мечникова Владислав Балинский напоминил, что российские власти Крыма только увеличивают мощность завода "Крымский титан".

"Мы видим, что повышаются темпы производства, причем к 2020 году их планируют повысить чуть ли не в два раза. Это все на фоне нарушения технологических процессов, которые явно связаны с нехваткой воды. Поскольку речь идет о соотношении полезного продукта к побочным, загрязняющим вещества 1 к 10 примерно, то естественно, что имеет место очень значительный прирост загрязняющих веществ", – отметил он.

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