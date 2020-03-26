Люди думают, что коронавирус – шутка: появились возмутительные подробности карантина с Прикарпатья

Почтальоны на Прикарпатье оказались не обеспеченными средствами индивидуальной защиты на время эпидемии коронавируса, а местные жители считают COVID-19 шуткой.

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Об этом говорится в сюжете "Вікна Новини". Отмечается, что на одно отделение "Укрпочты" почтальоны имеют по одной марлевой маске на работника, одни резиновые перчатки и один антисептик (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Зато их вооружили информационными листками о том, как уберечься от коронавируса, которые они вместе с пенсиями развозят пожилым людям.

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"Работаем в обычном режиме – распространяем посылки, письма, пенсии, открытки. Масок и перчаток не хватает – выдали по одной паре. Стараемся обеспечивать себя сами", – рассказала сотрудница отделения "Укрпочты".

Отмечается, что кроме одной маски и перчаток на работника учреждение обеспечило отделения несколькими специальными таблетками для мытья полов и одним антисептиком.

Почтальоны жалуются, что марлевые повязки приходится стирать и гладить из-за их нестачи.

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Кроме того, они рассказывают, что обычно люди заходят в отделение почты также незащищенными. В целом, в городе не придерживаются индивидуальной защиты, а многие жители просто не верятв пандемию коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи скорой помощи в Киеве во время эпидемии коронавируса на вызовы ездят без защитных костюмов. Все, что им выдают – это перчатки, антисептик и обычные медицинские маски, которые на самом деле не спасут от COVID-19.

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