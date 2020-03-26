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26 марта • обновлено в 21:14
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Люди даже не догадывались, что едут прямо в эпицентр вируса

17т

В редакцию ЛО приходит довольно много информации из разных концов мира о том, как там обстоит дело с вирусом. Чаще всего это несколько фраз, которые мы используем в наших материалах, но иногда приходят целые обзоры, вот как этот, который мы предлагаем вниманию коле.

Автор: Елена

Карантин по-немецки: (не) краткий инсайд от жительницы Украины, проживающей в Германии.

Сама я живу в небольшом городке в часе езды от Штутгарта, федеральная земля Баден-Вюртемберге – юг Германии, на границе с Швейцарией и Францией, и как вы уже догадывайтесь- в области с одним из самых высоких показателей заболеваемости – на 26 марта количество заболевших в нашей области составляет чуть меньше 7 300 человек. И эта цифра с каждым днем растет все больше – за предыдущий день прирост заболевших составил 1 220 человек (данные Института Роберта Коха-местный Минздрав). И это только в нашей федеральной земле.

Как же так вышло, спросите вы? На самом деле первые заболевшие появились еще в феврале-несколько человек, прилетевших с Китая, но уже тогда людей прилетевших из рискованных зон (на тот момент это был Китай, Южная Корея и Япония) проверяли в аэропортах, поэтому инфицированных удалось вовремя идентифицировать и изолировать.

Но в чем причина того, что имея такую четко функционирующую систему, на данный момент Германия одна из лидеров по количеству заболевших коронавирусом в Европе? Как ни странно, всё дело в людях. А точнее в том, что как раз тогда, в начале марта, особенно на выходных 7-8 марта очень много людей поехало отдохнуть на горнолыжные курорты в Швейцарию и Францию, благо погода тогда была замечательная: снежок на улицах, мороз, яркое солнышко. В тот момент люди даже не догадывались, что едут прямо в эпицентр вируса – а потом успешно привезут его домой, в Германию.

Ведь тогда еще не было особо никаких новостей ни с Италии, ни с Франции… и только спустя несколько дней после поездки, когда нехорошее самочувствие людей навело на мысль, что было бы неплохо проконсультироваться с врачами, мы поняли, что имеем дело именно с тем самым коронавирусом. И хотя почти сразу после этого Германия начала закрывать свои границы дабы "самоизолироваться", было уже поздно. Ведь в те несколько дней люди еще успели сходить на работу, поездить в общественном транспорте-другими словами, вирус был разнесен дальше. Ну и собственно говоря, пошло-поехало.

На самом деле, что мне нравиться в немцах, так это то, что в большинстве своем они доверяют правительству. И когда оно обратилось к просьбой, что пожалуйста, минимизируйте живой контакт; если вы были в контакте с больным, то обязательно соблюдайте карантин и сидите 14 дней дома; если есть какие-то признаки болезни, пожалуйста проконсультируйтесь с свои врачом по телефону что делать дальше, ни в коем случае не выходите на улицу и тд. , то немцы правительству поверили и четко последовали рекомендациям – и наверное именно поэтому смертность у нас не такая высокая.

Потому что немцы сразу поняли, что не нужно подвергать старшее поколение не нужной опасности, лучше посидеть лишний раз дома, не приезжать к родителям и не привозить детей к бабушкам и дедушкам. Кстати, по статистики нашего региона (впрочем, как и по всей Германии), самый большой процент заболевших это люди в возрасте 35-59 лет, потом идет группа от 15-34 лет, и только после этого группа 60+.

Главными рекомендациями правительства против Коронавируса стали САМОИЗОЛЯЦИЯ и ДЕЗИНФИКАЦИЯ РУК. То есть с одной стороны, минимум живого контакта и обязательно держать дистанцию в 2 метра между людьми; с другой стороны, постоянно мыть/дезинфицировать руки и не трогать ими лицо, особенно вне дома. Помимо этого, людей сразу же попросили по возможности переходить на работу на дому – 2 недели спустя почти все фирмы и компании в Баден-Вюртемберге работают в режиме хомофиса. Из-за роста заболеваемости людям запретили собираться группками больше 2 человек на улицах, за исключением пар с детьми.

Все заведения закрыты, кроме аптек и супермаркетов. В последний запускают только по 10-20 человек, в зависимости от площади магазина. Также в самом магазине почти каждые 2 метра встречаются надписи на полу, на полочках с товарами "пожалуйста, соблюдайте дистанцию в два метра с остальными людьми". На кассах красными линиями обозначено, как должна формироваться очередь, где каждый должен стоять чтобы соблюдалась дистанция в два метра. Так же везде где только можно – в супермаркетах, аптеках, в общественном транспорте и тд установили автоматы с дезинфекторами для рук.

Кстати, в масках люди почти что не ходят, так как понимают, что маски сейчас больше всего нужны медперсоналу. Тем не менее, кассиры, аптекари, водители общественного транспорта и тд – все они в перчатках и отгорожены от покупателей специальным пластиковым барьером, есть только маленькое окошко куда можно положить деньги или банковскую карточку, чтобы расплатиться.

По поводу доступности продуктов в магазинах-в первую неделю действительно был ажиотаж, люди скупали пачками туалетную бумагу, консервы, крупы и тд, и да, у нас был период "пустых полочек" в магазинах. Однако длился он от силы 5 дней, после магазины завезли товары по новой, и сейчас нету вообще никакого дефицита товаров. Более того, цены на товары НЕ выросли и вообще расти не собираться, в отличии от Украины.

Так что в этом плане у нас тоже все спокойно. Возвращаясь к статистике коронавируса, хотя пока что она говорит о высоких темпах роста и более того, по всем прогнозам эти темпы будут только расти в ближайшие недели, тем не менее, удалось сделать главное – по-максимуму обезопасить старшее поколение, которое, как известно, является наиболее уязвимым к коронавирусу.

И относительно небольшое количество смертельных случаев (чуть меньше 200 человек по всей Германии) в сравнении с другими странами (к примеру в той же Италии количество умерших уже составляет больше 7 000 человек) является тому ярким подтверждением. Да, мы болеем, и заболевших по всей Германии уже больше 35 000. Более того, ожидается, что около 60-70% населения переболеют короновирусом и что вся ситуация затянется минимум до мая. Но мы также и выздоравливаем (более 3 000 выздоровевших людей), что всё же вселяет оптимизм в будущее.

Немаловажную роль в этом сыграло правительство (которое быстро и четко выработало правильную стратегию борьбы с вирусом) и отличная система здравоохранения Германии, которая по праву считается одной из лучших в Европе. И самое главное это люди – у которых есть четкое осознание и понимание происходящего, которые четко знают, что нужно делать и как себя вести. Которые думают не только о себе, но и о других. Которые понимают, что если был контакт з больным, и при этом у человека не проявляются никакие симптомы заболевания, это еще не значит, что он не заражен-более того, он может быть потенциальным разносчиком болезни.

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Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Коронавирус
Место
Германия
Источник
Источник: defence-line.org
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Cachko Elena
Cachko Elena
Все прям так классно написала и люди супер и правительство классное и во время все закрыли перекрыли и медицина клаасс и 40000 заболевших при этом...посмотрим дальше...
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