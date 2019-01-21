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''Любят рабство'': Ющенко разозлил россиян жестким заявлением

2.5тЧитать материал на украинском

Третий президент Украины Виктор Ющенко разозлил россиян заявлением о том, что их нация любит находиться в рабстве.

"Россияне сами по натуре как народ не любят свободу, они любят рабство, они хотят царя. Они не стремятся к демократии. В России Немцовых мало…" — сказал Ющенко в эфире 112 канала. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы)

Он добавил, что Путин оказывает россиянам плохую услугу, ведь строит страну без будущего.

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"Но пока им это нравится", — подытожил Ющенко.

В России язвительно отреагировали на заявление экс-президента Украины.

"Ющенко ничего не перепутал? Россия — одна из двух стран мира, имеющая больше 500 лет суверенного существования. За это время освободила и Украину от рабства. Победила и поляков, и шведов, и Наполеона, и Гитлера, и рабских прихвостней нацистов", — написал в Facebook глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Также он процитировал четверостишие Федора Тютчева о холопах, пытаясь оскорбить Ющенко.

''Любят рабство'': Ющенко разозлил россиян жестким заявлением

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне всполошились из-за заявления лидера движения "Организация украинских националистов", ветерана АТО Николая Коханивского о том, что Украина должна по-настоящему взяться за войну с Россией и ударить первой.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Виктор Ющенко
Место
Россия
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Київський Ігор
Київський Ігор
"500 лєт сувєрєннава сущєстваванія" Росія існувала з 1721 року, коли її придумав Петро Олексійович, і до 1917 року, коли царя за шкірку викинули з палацу і розстріляли нахуй. Менше 200 років.
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Керзач Андрей
Керзач Андрей
Россияне служат своему государству, своей стране, а вот украинцы рады продаться хоть туркам, хоть немцам, хоть американцам, загнать своих детей и родителей в рабство сытому заграничному хозяину, в надежде подобрать объедки с его стола. Пан Ющенко не является исключением в этом правиле.
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Керзач Андрей
Керзач Андрей
«Как перед ней не гнитесь, господа, Вам не снискать признанья от Европы: В ее глазах вы будете всегда Не слуги просвещенья, а холопы», - прозорливо написал Федор Иванович Тютчев о таких персонажах, как Ющенко.
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