''Любят рабство'': Ющенко разозлил россиян жестким заявлением

Третий президент Украины Виктор Ющенко разозлил россиян заявлением о том, что их нация любит находиться в рабстве.

"Россияне сами по натуре как народ не любят свободу, они любят рабство, они хотят царя. Они не стремятся к демократии. В России Немцовых мало…" — сказал Ющенко в эфире 112 канала. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы)

Он добавил, что Путин оказывает россиянам плохую услугу, ведь строит страну без будущего.

"Но пока им это нравится", — подытожил Ющенко.

В России язвительно отреагировали на заявление экс-президента Украины.

"Ющенко ничего не перепутал? Россия — одна из двух стран мира, имеющая больше 500 лет суверенного существования. За это время освободила и Украину от рабства. Победила и поляков, и шведов, и Наполеона, и Гитлера, и рабских прихвостней нацистов", — написал в Facebook глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Также он процитировал четверостишие Федора Тютчева о холопах, пытаясь оскорбить Ющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне всполошились из-за заявления лидера движения "Организация украинских националистов", ветерана АТО Николая Коханивского о том, что Украина должна по-настоящему взяться за войну с Россией и ударить первой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал