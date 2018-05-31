Любовный гороскоп на июнь 2018 по Таро Казановы

Гороскоп отношений по картам Таро на июнь 2018 года обещает служебный роман Овнам, меркантильный, взаимовыгодный союз Львам и виртуальный секс Скорпионам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на месяц по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo.

Овен – Рыцарь Жезлов

В этом месяце вас может ожидать служебный роман или любые другие отношения без обязательств и планов. Страсть поглотит вас целиком, и вам будет безразлично, состоит ли ваш любовник или любовница в браке. Мимолетный порыв, пламя, импульс будут властвовать над вами. Таро рекомендуют использовать этот потенциал в мирных целях: постарайтесь перенаправить сексуальную энергию на творчество и создание совместного бизнес-проекта. Результаты превзойдут все ожидания.

Телец – Девятка Кубков

В этом месяце вас ожидают приятные минуты, проведенные с любимым или любимой. Ваш партнер – законный супруг, супруга или просто любимый человек – доставит вам массу удовольствия. Отношения будут легкими и непринужденными. Не исключено, что представится возможность сыграть в ролевые игры и реализовать свои сексуальные фантазии. Вы получите полноценную физическую и эмоциональную разрядку.

Близнецы – Паж Жезлов

В июне, с одной стороны, у вас может возникнуть роман с человеком, существенно младшим по возрасту. Отношения обещают быть яркими, с оттенком авантюризма, связанными с приятными сюрпризами и приключениями. Несмотря на то, что вы никоим образом не будете их афишировать, есть опасность того, что ваш супруг или супруга узнает о них. Будьте осторожны, особенно если ваша вторая половинка чересчур ревнива. В качестве компромисса можете предложить ей секс втроем.

Рак – Тройка Жезлов

Не исключено, что в этом месяце длительный платонический роман приведет к бурной ночи любви. Вы оба давно испытывали симпатию друг к другу, но, думая о сближении, вы в нерешительности останавливались на полпути. И вот, наконец, обстоятельства сложатся так, что секс между вами все-таки произойдет. Он будет экстремальным и удовлетворит обоих.

Лев – Десятка Жезлов

В основе ваших отношений с партнером будет лежать меркантильный интерес, взаимная выгода. О страсти и нежных чувствах речь не идет. Вы вместе только потому, что так удобно и так надо. Любовь в этом союзе давно умерла. Секс здесь играет роль обязательной программы. Таро рекомендуют принять ситуацию, как есть, и не принуждать партнера к близости. Но если вы соскучились по настоящим чувствам, смело разрывайте эти отношения.

Дева – Любовники

В этом любовном раскладе вам выпала самая любовная карта. Таро обещают вам по-настоящему бурный роман, целую гамму переживаний и настоящее сексуальное наслаждение. Видимо, речь пойдет о новом партнере. Вы находитесь в начале отношений и без ума друг от друга. Вам хочется удовлетворить его или ее и быть удовлетворенным здесь и сейчас. Нежность, любовь, забота и страсть – вы переживете всё.

Весы – Десятка Мечей

Похоже, в этом месяце вам не светит удача в любви. Вы будете довольствоваться отношениями со старым партнером, которые давно себя изжили. Возможно, вы захотите избавиться от них, пойти на разрыв, предпочтя одиночество сожительству с человеком, к которому больше не испытываете никаких чувств. Таро указывают на опасность подавления своих чувств. Подумайте: не отказываетесь ли вы от кого-то, кто по-настоящему дорог вам?

Скорпион – Семерка Кубков

Увы, самому сексуальному знаку Зодиака Таро обещают… виртуальный секс. Эротические фантазии, мечты о любимом человеке, желание, но – тотальное целомудрие и чистота. Но есть в этом добровольном целибате и свой плюс: ваш творческий потенциал, подпитываемый сексуальной энергией, чрезвычайно велик. Он поможет реализоваться в творчестве.

Стрелец – Королева Жезлов

В этом месяце вас ждут отношения по типу учитель-ученик. Вы станете ведущим или ведомым. Роман в чем-то может напоминать первые сексуальные опыты школьников – вместе вы будете учиться новому. Вы можете явно осознать тот факт, что ужасно закомплексованы в сексе. Таро рекомендуют пересмотреть отношение к себе, к своей сексуальности, к сексу как таковому и разрешить себе быть естественными в отношениях с партнером.

Козерог – Девятка Мечей

Вероятнее всего, в этом месяце вас ждут отношения с человеком, который не равен вам по статусу и по возрасту. Это будет секс ради секса, и не более. Сами же вы будете чем-то сильно обеспокоены. Причины могут быть самые разные – начиная от бытовых проблем и закачивая экзистенциальными вопросами. Вы можете испытывать страх одиночества – именно это может толкать вас на подобные авантюры. Таро рекомендуют не поддаваться безосновательным страхам и отказаться от подобного рода отношений. Вы заслуживаете большего.

Водолей – Рыцарь Мечей

Похоже, что в вашем союзе с партнером нет гармонии, и в этом месяце вы осознаете это. Споры, ссоры, выяснение отношений, взаимные претензии, холод и отчуждение – всё это может грозить браку. Есть опасность внезапного охлаждения теплых чувств к партнеру и даже трансформация любви в ненависть. Таро говорят о том, что главная причина этих проблем – эгоизм партнера, в том числе эгоизм в сексе. Попробуйте вместе обсудить то, что происходит между вами, и найти приемлемый компромисс.

Рыбы – Король Пентаклей

В вашем союзе в этом месяце будет преобладать холодный расчет и собственничество, а не нежные чувства. Ваш партнер хочет твердо стоять на ногах и быть уверенным в завтрашнем дне. Это для него – самое главное. Ему не до ваших сентиментов. Возможно, ваш партнер или партнерша имеют постоянную любовницу или любовника на стороне. Этот союз не питает вашу душу, но дает ощущение защищенности. Если вас устраивает такой расклад, оставляйте все, как есть.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучивал прогноз по картам Таро на июнь 2018 года.