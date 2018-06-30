Любовный гороскоп на 2-8 июля по Таро Казановы

Гороскоп отношений на неделю с 2 по 8 июля 2018 года по картам Таро Казановы обещает тайную связь с молодым любовником Рыбам, надежные, но не слишком удовлетворяющие отношения Девам и отказ от данных обещаний Ракам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo.

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Овен – Рыцарь Кубков

На этой неделе вы рискуете стать жертвой классического соблазнителя. Вы встретите мужчину, который покорит вас с первого взгляда своим обаянием, красноречием, манерами, чувством юмора и особым шармом. Он будет говорить вам невероятно красивые комплименты, от которых будет кружиться голова. Кажется, сбылась ваша мечта – наконец, вы повстречали мужчину, о котором мечтали всю свою жизнь. Если дело дойдет до постели, вы убедитесь в том, что как любовник он превосходен, и это станет еще одним плюсом к портрету этого "принца на белом коне". Но утром – этим или следующим – он исчезнет без следа. Возможно, прихватив с собой часть ваших сбережений.

Новости Любовный гороскоп на июль 2018 по Таро Казановы

Телец – Шестерка Кубков

На карте изображен мужчина, на лице которого отражается печаль. На фоне – образы трех красивых женщин. На этой неделе Таро предвещают ностальгию по прошлым отношениям. Вы устроили свою жизнь с новым партнером. Казалось бы, все замечательно – вы любите друг друга, вы успели узнать партнера настолько хорошо, что готовы предсказать каждое его слово, каждую реакцию. Но когда вечером, после тяжелого трудового дня, вы остаетесь наедине с ним или с ней, вы вдруг ловите себя на мысли, что играете в игру и что рядом с вами человек, с которым вы не можете поговорить по душам. Это причиняет вам боль. Если этот суррогат стал вам невыносим, делайте что-нибудь.

Близнецы – Четверка Жезлов

Эта карта – о тихом счастье и полном удовлетворении. Тут возможны два варианта: либо это удовлетворение холостяка или холостячки, которым не нужен никто, чтобы чувствовать себя комфортно, либо это удовлетворение того, кто нашел "своего человека". Во втором случае речь о страсти не идет. Вы ведете размеренную жизнь благополучной семейной пары. Нельзя сказать, хороши или плохи эти отношения. Вывод должны сделать вы сами. Если вас устраивает такое тихое болото – отлично. Но если вам стало невыносимо скучно, наверное, следует из него выбираться.

Рак – Пятерка Кубков

На карте изображена монахиня, которая занимается любовью с Казановой. Она символизирует отказ от данных обещаний и возврат к прежней жизни. Девушка забыла о целибате, о клятве, которую давала, и предается "греху" прямо в стенах монастыря. На этой неделе и вы можете преступить какую-то клятву или обещание и пойти на поводу у сильного чувства. Возможна измена партнеру с новым любовником или любовницей, а также опасные связи. Но увы, вы вряд ли будете сексуально удовлетворены, даже сменив партнера.

Лев – Шестерка Денариев

Вам выпала замечательная карта. На этой неделе вы поймете, что ваш партнер – именно тот, кого вы искали всю свою жизнь. Он готов поддержать вас в любую минуту, понять и простить, как бы сильно вы ни провинились перед ним. Он будет радоваться вашим успехам и печалиться вместе с вами, если для этого будет повод. Это союз единомышленников и настоящих партнеров.

Дева – Король Денариев

Рядом со своим партнером вы как за каменной стеной. Он надежен, умен и даже мудр, он практичен и честолюбив, у него имеются немалые личные сбережения. Он – приверженец традиционного распределения ролей в семье, где мужчина играет роль "добытчика", а женщина – "хранительницы домашнего очага". Но у него есть ахиллесова пята: его ревность. Он готов ревновать вас к каждому встречному по поводу и без повода. Секс с ним довольно неплох, но это, скорее, спорт, чем любовь. На эмоциональном плане вы не получаете ничего. И тут уж выбор за вами. Если надежность для вас дороже настоящей полной жизни – что ж, оставляйте все, как есть.

Весы – Паж Кубков

Неделя обещает быть чрезвычайно романтичной. Возможны два варианта. Первый - зарождение новых чувств. Причем, с большой долей вероятности мужчина будет моложе женщины, но он окажется чрезвычайно искренним, нежным, любящим, заботливым, терпеливым – одним словом, мечтой. Второй вариант – возрождение уже имеющихся отношений, их новая жизнь. И в первом, и во втором случае, вы получите удовлетворение. И в обоих случаях ваш партнер не будет скрывать своих чувств к вам от окружающих. Он будет честен и с вами, и с миром.

Скорпион – Девятка Мечей

Непростая карта и достаточно "многослойная". Во-первых, она может означать страх за будущее ваших отношений с партнером, боязнь быть брошенным, неуверенность в себе, ночные кошмары по этому поводу. Во-вторых, карта может означать утешение, которое вы можете получить или, наоборот, дать партнеру в непростой ситуации. В-третьих, может идти речь об отношениях на почве секса, без обязательств и обещаний. Прежде всего, из-за разницы в возрасте или в социальном статусе.

Стрелец – Восьмерка Кубков

Эта карта – о неудовлетворенности в существующих отношениях. Она указывает на "любовный треугольник", измену, а также на то, что их вызвало – непонимание и охлаждение чувств. Может быть какое-то неожиданное событие, например, вас с новым любовником застанут врасплох. Так или иначе, скучать на этой неделе вам не придется. Эмоции будут задействованы на 100%. Но на удовлетворительный результат, увы, пока рассчитывать не приходится.

Новости Гороскоп на июль по картам Таро

Козерог – Девятка Кубков

На карте женщина, стоя на коленях перед мужчиной, удовлетворяет его. На этой неделе Таро обещают вам насыщенную половую жизнь. Причем, ее качеством будете довольны и вы, и ваш партнер. Вы находитесь вместе только ради секса, ради разрядки. Вы оба осознаете это и без лишнего ханжества будете вместе "работать" для достижения этой цели. Эротические игры, в том числе ролевые, внесут дополнительную изюминку в этот кратковременный любовный союз.

Водолей – Шут

Вам выпала самая мистическая карта колоды. На ней изображен человек в широком плаще, в маске. То ли мужчина, то ли женщина, то ли молод, то ли стар. Неопределенность – ключевое слово этой недели. Если речь о начале отношений, карта может указывать на недостаток доверия между партнерами. Вы боитесь снять маску и открыться. Если эта карта выпадает для устоявшихся отношений, это плохой знак – отсутствие искренности. Но карта обладает огромным потенциалом. Отношения могут развиваться в любом направлении. Возможно всё.

Новости Любовный гороскоп на июль 2018 по Таро Казановы

Рыбы – Паж Жезлов

Эта карта имеет два значения. Первое – известие, касающееся дел сердечных. Второе – отношения с партнером, который намного старше вас по возрасту. Вам по-настоящему хорошо друг с другом, вы открыты и искренни, вам нечего скрывать. Вы ничем не обязаны друг другу, а поэтому свободны в проявлении своих чувств. Вы скрываете эти отношения, и элемент тайны привносит в них оттенок авантюризма.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил гороскоп на июль 2018 года по картам Таро для всех знаков Зодиака.