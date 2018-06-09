Любовный гороскоп на 11-17 июня по Таро Казановы

Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 июня по картам Таро Казановы обещает разрыв отношений Скорпионам, невероятное наслаждение Овнам и новое увлечение Близнецам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю по раскладу Таро.

Он составлен на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo.

Овен – Девятка Кубков

На этой неделе вы с партнером будете по-настоящему наслаждаться друг другом. Все конфликты останутся в прошлом. Взаимное удовлетворение, сексуальные ролевые игры, полет фантазии, новые способы доставить радость себе и любовнику, настоящая полноценная разрядка и даже финансовое благополучие – все это обещают Таро в эти дни. Пользуйтесь этой замечательной возможностью, чтобы провести вместе как можно больше времени.

Читайте прогноз по картам Таро на июнь.

Телец – Сила

Похоже, в вашем союзе будет доминировать секс, а не чувство и эмоции. Один из партнеров может стремиться к быстрой разрядке без особых приготовлений и ухаживаний, второму этого будет явно мало. Возможен "быстрый секс" в самых неожиданных местах, с риском быть обнаруженными – тоже исключительно с целью разрядки. Если вы рядом с этим человеком для такого "спорта", а не для глубоких отношений – проблем не возникнет. Но если вы хотите чего-то большего, следует подумать о смене партнера.

Близнецы – Жрица

В эти дни у вас может не быть партнера в классическом понимании этого слова. Вы можете быть сильно увлечены кем-то, и "сужать круги", все больше и больше приближаясь к нему, входя в его орбиту. Или центром такого притяжения станете вы сами. Речь идет о зарождающихся отношениях, флирте. Таро предупреждают: если вы хотите завоевать любовь этого человека, будьте честны и чисты. Никаких пошлых словечек и недосказанностей. Эти отношения должны быть белее снега – именно поэтому они так ценны.

Рак – Туз Кубков

Вам выпала очень хорошая карта. Она говорит о потребности любить и быть любимым, о поиске "своего человека", о сексуальном желании и готовности к глубоким отношениям. На этой неделе эти стремления могут привести к новому знакомству или к внезапному увлечению человеком, которого вы давно знаете. Общение с ним, в том числе сугубо эротическое, по-настоящему будет вдохновлять и радовать вас. Возможна также "реанимация" отношений с прежним партнером.

Лев – Повешенный

У вас неравные отношения с партнером, и это категорически не нравится то ли ему, то ли вам. Одному из вас ужасно хочется освободиться от этих уз. В этой паре кто-то удерживает, а кто-то пытается вырваться из удушающих объятий. Не исключен вариант разрыва отношений, при котором один из партнеров оставляет другому всё, лишь бы быть свободным – квартиру, денежные сбережения и даже совместных детей.

Дева – Император

Эта карта обозначает женатого мужчину, волевого, уверенного в себе, умеющего расставлять приоритеты. Если у него есть любовница, он будет скрывать ее очень тщательно, но и бросать ради нее жену не будет. Тем не менее, если вы – любовница такого мужчины, вы не будете испытывать недостатка ни в чем: ни во внимании, ни в сексуальном удовлетворении, ни в финансах. Если вы – его жена, он будет властвовать над вами, но без диктаторских замашек.

Весы – Четверка Жезлов

На этой неделе вы будете удовлетворены отношениями с партнером. Страсти между вами не будет, но будет гармония, взаимопонимание и участие в каком-то совместном деле, что также укрепит ваши узы. Вы будете чувствовать себя рядом с ним как за каменной стеной. Возможно укрепление благосостояния семьи и установление в ней мира.

Скорпион – Десятка Мечей

Прямо скажем, вам выпала не самая лучшая карта. О сексуальном удовлетворении здесь речь точно не идет. Похоже, вы решительно порвете с партнером - а у Скорпионов хватает силы воли для подобных шагов. Причем, ваше решение будет основываться на доводах ума, а не чувства. Просто, взвесив все "за" и "против" этого союза, вы придете к выводу о том, что сохранять его нецелесообразно.

Стрелец – Любовники

На этой неделе вы можете увлечься новым партнером, да так, что забудете обо все. Ваши чувства будут взаимны, страсть накроет вас с головой. Жажда удовлетворять партнера и быть удовлетворенным им может быть огромной. В любом случае, речь идет о новых, зарождающихся отношениях. Сегодня никто не сможет сказать, что ждет их в будущем – разрыв или счастливая семейная жизнь. Просто любите, а ответ на этот вопрос вы узнаете позже.

Козерог – Король Мечей

В эти дни ваши чувства могут подвергнуться анализу холодного ума либо ваш партнер просто убьет их своим безупречным интеллектом. Есть люди, которые обладают блестящими интеллектуальными способностями, но при этом совершенно лишены такой вещи, как сентиментальность – они просто "препарируют" чувства, раскладывая их на составляющие. Похоже, на этой неделе вы столкнетесь с таким человеком. Этот союз может быть удовлетворяющим только в одном случае: если оба партнера - циничные интеллектуалы.

Водолей – Четверка Денариев

Один из партнеров в вашем союзе материально зависит от другого. Страсть, эмоции, настоящие чувства и сама любовь здесь играют далеко не первую роль. Кто-то из вас может испытывать "одиночество вдвоем", потому что партнер не открывается навстречу, не хочет делиться интимными переживаниями. Этот союз держится на страхе одного из вас быть брошенным, хотя отношения давно себя изжили. Остался только некий "ритуал" - стандартные фразы, действия и жесты, за которыми – пустота.

Рыбы – Семерка Мечей

На этой неделе вы будете наслаждаться стабильными отношениями. Ваш брак перешел определенную черту, за которой секс уже не так важен, как раньше. Вам хорошо друг с другом. За долгое время, проведенное вместе, вы стали настоящими друзьями. В этом союзе есть взаимная поддержка, уважение, общие интересы. Есть уютный дом и налаженный быт. Но страсти и настоящего желания, увы, нет. Главное, чтобы вас устраивало это стоячее болото.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп по картам Таро Казановы на июнь.