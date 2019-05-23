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Любовников расцепляли доктора: на Винничине глава РГА угодил в секс-скандал

33.2тЧитать материал на украинском

Глава Литинской районной госадминистрации на Винничине попал в больницу со своей любовницей, поскольку пара не смогла самостоятельно "разъединиться" после утех.

Об этом пишет местное издание "33 канал". Девушка, как оказалась, является его подчиненной.

Так, пара якобы была доставлена в больницу прямо из кабинета главы РГА. Для того, чтобы их расцепить, врачам понадобилось 40 минут.

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Служебный роман (иллюстрация)

Служебный роман (иллюстрация)

АиФ

Отметим, ситуация вызвала ажиотаж среди местных жителей. Кроме того, теперь руководителю РГА грозит еще и увольнение – вопрос об этом пообещал поднять на следующей сессии депутат областного совета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кропивницком директор коммунального предприятия "Кировоградский облавтодор" оконфузился, включив на телефоне порно во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

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Украина
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