Любовников расцепляли доктора: на Винничине глава РГА угодил в секс-скандал

Глава Литинской районной госадминистрации на Винничине попал в больницу со своей любовницей, поскольку пара не смогла самостоятельно "разъединиться" после утех.

Об этом пишет местное издание "33 канал". Девушка, как оказалась, является его подчиненной.

Так, пара якобы была доставлена в больницу прямо из кабинета главы РГА. Для того, чтобы их расцепить, врачам понадобилось 40 минут.

Служебный роман (иллюстрация) АиФ

Отметим, ситуация вызвала ажиотаж среди местных жителей. Кроме того, теперь руководителю РГА грозит еще и увольнение – вопрос об этом пообещал поднять на следующей сессии депутат областного совета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кропивницком директор коммунального предприятия "Кировоградский облавтодор" оконфузился, включив на телефоне порно во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

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