"Любовь победила!" Тяжело раненный воин ВСУ сыграл свадьбу в реанимации

Тяжело раненый боец ВСУ Александр Беспалов расписался и обвенчался со своей невестой Анной в реанимации больницы им. Мечникова в Днепре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи, нейрохирург Юрий Скребец. Уточняется, что событие произошло 6 июня.

"Любовь победила! В Мечникова родилась новая семья. Мечта Саши и Анны осуществилась", – написал врач.

Свадьба бойца ВСУ в больнице facebook.com/yurii.skrebets

"Все правильно: кольца, цветы, пресса. Только место действия – реанимационная палата. А на Саше вместо свадебного костюма – повязки, покрывающие страшные ранения", – продолжил он.

Скребец отметил, что беременная жена украинского военнослужащего уже дала имя ребенку – Алексей, решив рожать его в той самой больнице, в которой сейчас лечится ее муж.

"На Анну лег двойной груз: родить и поднять их с Сашей сына, и одновременно – выходить и поднять другого "ребенка" – самого Сашу. Она готова. Она любит обоих", – написал врач.

Жена раненного защитника Украины вместе с врачом больницы Facebook

Напомним, получив ранение на Донбассе, Беспалов перенес сложнейшую операцию на головном мозге. Недавно он вышел из комы и начал самостоятельно дышать.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец ВСУ поступил в больницу им. Мечникова 22 мая. Пуля пробила парню глаз, прошла через срединные структуры головного мозга и остановилась у затылочной кости черепа.

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