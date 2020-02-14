Почему в Международный День Всех Влюблённых, миллионы людей по всему миру признаются в любви кому угодно, только не самим себе? Этот вопрос очень многогранный и интересный! Начнём с того, что любовь к себе – есть основа внутреннего гармоничного настроя, а значит и мира в собственной душе. Основных же причины, по которым люди не могут полюбить себя, в общем – всего четыре:

1) Многие люди путают любовь к себе с хвастливой заносчивостью.

Рассуждают они примерно так: "Полюбить себя – значит поставить себя выше других. Задрать нос, и полностью наплевать на остальных". Но разница тут состоит в том, что человек, который, готов "плюнуть в лицо" любому, кто, например, ниже его по социальному и материальному положению – просто невоспитанный, бескультурный хам, который своим надменным отношением к окружающим компенсирует свои собственные комплексы и проблемы. Человек же, по-настоящему любящий себя, будет всегда с уважением относиться к другим. Но, при этом, он не позволит, чтобы им манипулировали, или заставляли жить так, как хочется кому-то. Он всегда будет искать способ выровнять такое несправедливое положение, чтобы реализовывать свои задумки и планы, несмотря на, возможно, негативное мнение значимых для него других.

2) Неспособность к взаимности.

Человек искренне любящий, а значит и уважающий себя – всегда будет благодарен людям, делающим ему добро, и никогда не станет унижаться перед теми, кому он по каким-то причинам не нравится. Человек с низкой самооценкой, (о которой я буду говорить ниже), часто готов угождать любой прихоти значимых для себя людей, лишь бы заслужить их любовь и одобрение, просто потому что, как он считает, они изначально гораздо лучше, чем он.

3) Желание быть идеальным.

Бывает и так, что уже совсем взрослые и, вроде адекватные люди, не могут примириться со своими, на их взгляд, очень противными, и очень бросающимися в глаза другим недостатками,

которые, зачастую, кроме них никто не замечает. Но для них это острый повод для хронического расстройства, и желания обязательно себя переделать! Тут уже дело идёт о категорическом не принятии себя, как врага на войне. И скажите, откуда здесь возьмётся высокая самооценка?!

Новости Независимая личность

4) Низкая самооценка.

Как я уже отметил, боязнь преувеличить свою собственную значимость и ценность, напрямую связана с неприятием собственной натуры. Причины у такого неприятия могут быть самые разные, начиная с детских психотравм, когда ребёнку вбивают в голову, что он без родителей, и их "мудрого совета" не должен и шагу ступить, а значит – сам он ни на что не способен. Также низкая самооценка может быть напрямую связана с целой цепью жизненных неудач и потрясений, таких как: потеря близких, хронические неудачи в профессиональной и личной жизни, серьёзные проблемы со здоровьем и т.д. Всё это, в конечном итоге, может привести к синдрому "Приобретённой (или выученной) беспомощности", когда даже самые простые успехи начинают казаться человеку невозможными и непосильными. Здесь, скажу откровенно, без профессиональной, квалифицированной помощи (кстати говоря, не только психологов), обойтись бывает уже нельзя.

Но, если же ситуация "в домашних условиях" всё-таки поправима, то при помощи чего можно любовь к себе развить?

Есть четыре простых совета:

1) Составьте список своих лучших качеств.

Наедине с самим собой, честно, никого не стесняясь, напишите список своих лучших черт и сильных сторон личности. И только не говорите, что у вас их нет! Люди, у которых нет сильных качеств собственной натуры, неспособны к выживанию в принципе! Поэтому, вспомнив все свои жизненные успехи, и удачные моменты, составьте себе перечень тех особенностей своего ума и характера, которые помогли вам достичь успеха в перечисленных ситуациях.

2) Общайтесь с людьми, которые вас вдохновляют и уважают.

Всегда делайте акцент на общении с теми людьми, с которыми вам комфортно и интересно. Общность интересов – это вообще один из основных элементов позитивной социальной коммуникации. Ища себе коллег по общению, на помощь всегда может прийти интернет, где полно различных групп, секций и кружков, в которых люди объединяются именно по этому принципу. Субъектов же, живущих в эмоциональном тоне скрытой враждебности, и при каждом удобном случае, как бы в шутку, и в тоже время всерьёз, стремящихся вас огорчить или унизить – полно! Поэтому сторонитесь общения с теми, кто каждый раз напоминает вам о ваших неудачах, лишь бы самому выглядеть лучше на таком фоне.

3) Не сравнивайте себя с другими.

Несмотря на то, что у каждого из нас есть своя особенная комбинация внутренних и внешних черт, которая делает нас неповторимыми, желание обладать теми качествами, которые есть у условно "соседа" – остаётся очень большой проблемой для многих. Помните: зависть – всегда отдельный источник зла! И пока вы не научитесь получать удовольствие от того, что есть у вас, не обращая пристального внимания на то, что есть у других, об искренней любви к себе и речи не может быть.

4) Развивайте в себе АССЕРТИВНОСТЬ.

Говорил об этом много раз, но не устану повторять: ассертивность – основа любых ваших сознательных успехов и достижений. Она концентрирует в себе способность принимать необходимые вам решения, вместе с ними принимая себя таким, какой вы есть, без оглядки на мнение значимых других. Если по каким-то причинам у вас возникают трудности с принятием ответственных решений, не стесняйтесь обращаться к психологам, и тренерам личностного роста.

Подытожив, добавлю следующее: чтобы полюбить себя, вам совсем не обязательно идти и совершать подвиги, ведь, как я люблю повторять: "Чтобы совершить подвиг, не обязательно быть героем!" А любить себя можно уже просто за те вещи в своей жизни, которые вы делаете просто во благо кому-то, не ожидая за них спасибо!А это, в свою очередь, напрямую связано со способностью любить ближних. Да мы все неидеальны! Но, только соглашаясь, наслаждаясь и ценя свои недостатки, можно точно также искренне кайфовать от недостатков (или, как я называю, заострённых особенностей) других людей. Недаром великий психолог Эрих Фромм когда-то сказал: "Тот, кто не способен любить себя, на любовь к другим не способен в принципе!" А потому, перед тем, как признаться во вселенской любви кому-то, не забудьте, посмотрев в зеркало, пережить то же самое высшее, Светлое Чувство к своей собственной неповторимой физиономии! И пусть фраза, сказанная в этот миг: "Да я жить без себя не могу!", станет для вас, в День Всех Влюблённых, залогом самых лучших в мире, долгосрочных, прочных отношений!

Всех вас с праздником большой ЛЮБВИ!

И, благодарю за внимание!

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