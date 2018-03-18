Исполнится любое желание: озвучены 3 обряда на равноденствие

21 марта день равен ночи. Но эта дата интересна не только с сугубо астрономической точки зрения. На протяжении многих веков человечество по-особенному отмечало весеннее равноденствие, поскольку люди верили: в этот день каждый может стать волшебником. В частности, существовали особые обряды, часть из которых дошла до наших дней, призванные обеспечить исполнение желаний.

Об эзотерической стороне праздника, а также о специальных обрядах "Обозревателю" рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Подробное описание обрядов вы найдете в конце этой публикации.

Весеннее равноденствие отмечают практически все религии и духовные учения мира. Несмотря на то, что каждое учение вкладывает в это событие свой смысл, тем не менее, эта дата отмечена во всех духовных учениях на земле.

Главный смысл равноденствия состоит в том, что день равен ночи. Силы неба и земли уравновешены, силы огня и льда уравновешены, уравновешены силы Инь и Ян.

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И в этой точке равновесия между противоположными природными началами возникает присутствие Высших Сил. Поэтому каждый человек может стать волшебником в день весеннего равноденствия. У него все получится – как у опытного жреца.

В день равноденствия боги дарят силу. 21 марта, ночь с 21 на 22 марта и 22 марта - два дня и ночь между ними - считаются обрядовыми. Именно поэтому с равноденствием связано много обрядов.

В некоторых традициях, например, у зороастрийцев, 21 марта был еще и Новым годом. Некоторые традиции начинали отсчет нового года с другого Дня Силы – самой длинной ночи, - но из-за холодов празднование переносили на три месяца – на следующий День Силы, то есть весеннее равноденствие.

21 марта - это еще не возрождение природы, а начало возрождения, потому что в этот день лед и огонь равны друг другу. Но вот когда огонь станет сильнее льда и окончательно его растопит, в так называемый Великий День Даджбога, который по солнечному календарю выпадает на 5 апреля - происходит окончательная победа огня надо льдом. Даже биологами замечено, что в этот день начинается резкое пробуждение природы.

Итак, предлагаю вам три обряда на исполнение желаний на день весеннего равноденствия.

Небесная лестница

У древних славян был обряд под названием "Небесная лестница". 22 марта по современному календарю было принято выпекать ритуальный пирог, на котором должна была быть изображена лестница в небо и 40 птиц.

Число 40 не случайно, потому что 40 земных суток Солнце вращается вокруг своей оси. Наше главное светило задает 40-дневный цикл всем событиям. Беременность длится 40 недель. За 40 недель человек приходит в этот мир, а за 40 дней – уходит. Чтобы молитва дошла до Высших Сил, в храмах разных религий ее повторяют 40 раз. Вспомните хотя бы православный Сорокоуст, который читается 40 дней подряд по 40 молитв. Это связь с Небом, связь с Высшим. Это число присутствует во всех без исключения религиях.

Что означает лестница в небо? Природа зимой спит, а в равноденствие начинает пробуждаться. Духи природы, которые провели зиму в подземном мире, начинают выходить на поверхность и подниматься в небо, чтобы обеспечить дожди, урожай и так далее. Таким образом, лестница нужна для того, чтобы духи проснулись и вышли творить новую природу.

Этот обряд дошел и до наших дней. Изготовление такого обрядового пирога можно наблюдать в некоторых украинских селах. Например, два года назад в одном из поселков Черновицкой области мы видели, что такие пироги до сих пор пекутся.

Для этого не требуется каких-то особых навыков. Достаточно просто испечь пирог 22 марта и съесть его всей семьей. Главное, чтобы на нем присутствовала лестница и 40 птиц.

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Желания на бумаге

21 марта можно делать такой обряд. Берут чистый лист бумаги и записывают на него желания – все то, что вы хотите в течение ближайшего полугода. Какие-то поездки, важные сделки, пожелания по улучшению здоровья – все, что нужно. Затем этот лист надо спрятать в укромное место. В течение полугода все должно сбыться.

На осеннее равноденствие – 22 сентября – список следует достать и сжечь, а пепел выбросить на землю.

Огненная спираль

Есть еще один обряд, который проводится с древнейших времен. Он называется "Огненная спираль". Берут свечи в количестве от 150 до 300 – в зависимости от магии чисел, которая у каждого народа своя. Выкладывают их спиралью и зажигают.

Это то же Колесо жизни, которое часто выкладывается из камней. Особенность обряда на равноденствие состоит в том, что камни заменяют свечами.

Сначала нужно пройти до центра спирали. Считается, что пока человек идет, этот огонь сжигает все старое и ненужное – то, что отжило и должно уйти вместе с уходящей зимой. Находясь в центре спирали, необходимо четко представить, что вы заново родились, что вы – новый человек, что у вас все получится и все в жизни будет прекрасно. И с этими позитивными мыслями выйти из спирали.

Во время прохождения по спирали все ненужное и отжившее уничтожается, и Вселенная открывает новые возможности – нового роста и новых достижений.

Обряд можно провести на природе, дома, в любом спортивном зале или в зале для медитаций.

Огненная спираль https://kluchimasterstva.ru

Классические спирали имеют 9 витков. У всех древних народов число 9 символизировало Мать-Землю. Через символические 9 ворот ты приходишь к Матери-Земле и получаешь от нее возможность нового рождения. Но поскольку такую большую спираль не всегда можно сделать, она может состоять хотя бы из 3 с половиной витков.