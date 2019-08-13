"Люблю украинский, но..." Сын Порошенко объяснил, почему разговаривает на русском

Сын пятого президента Украины Петра Порошенко Михаил рассказал, что любит украинский язык, однако разговаривает на русском, ведь очень многие люди из его окружения понимают именно его.

Ролик с комментарием парня разместила журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook.

Порошенко-младший объяснил, что осознает, что на самом деле нужно общаться на родном языке.

"В идеале нужно было бы разговаривать на украинском, но я говорю по-русски", – прокомментировал он.

Сын пятого президента Украины Петра Порошенко Михаил

На вопрос журналистов о том, нет ли дома в семьи "репрессий" из-за этого, юноша ответил отрицательно.

Он отметил, что отец все же просил, чтобы парень разговаривал на родном языке, и добавил, что дома общается именно на нем.

"Мне все же украинский ближе к сердцу, но, к сожалению, многие люди в моем окружении разговаривают по-русски", – пояснил Порошенко-младший.

Как сообщал OBOZREVATEL, фотография семьи пятого президента Украины Порошенко, на которой изображен пронзительный взгляд Марины Порошенко, поразила интернет.

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