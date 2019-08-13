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"Люблю украинский, но..." Сын Порошенко объяснил, почему разговаривает на русском

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Сын пятого президента Украины Петра Порошенко Михаил рассказал, что любит украинский язык, однако разговаривает на русском, ведь очень многие люди из его окружения понимают именно его.

Ролик с комментарием парня разместила журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook.

Порошенко-младший объяснил, что осознает, что на самом деле нужно общаться на родном языке.

"В идеале нужно было бы разговаривать на украинском, но я говорю по-русски", – прокомментировал он.

Сын пятого президента Украины Петра Порошенко Михаил

Сын пятого президента Украины Петра Порошенко Михаил

На вопрос журналистов о том, нет ли дома в семьи "репрессий" из-за этого, юноша ответил отрицательно.

Он отметил, что отец все же просил, чтобы парень разговаривал на родном языке, и добавил, что дома общается именно на нем.

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"Мне все же украинский ближе к сердцу, но, к сожалению, многие люди в моем окружении разговаривают по-русски", – пояснил Порошенко-младший.

Как сообщал OBOZREVATEL, фотография семьи пятого президента Украины Порошенко, на которой изображен пронзительный взгляд Марины Порошенко, поразила интернет.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
украинский язык русский язык
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Иванов Александр
Иванов Александр
Як кажуть, і дід твій брехуном був, і батько твій брехун. А вже такого брехуна як ти- мир не бачив. К стати, не знаю как он любит украинский язык, а вот цветы (особенно тюльпаны) точно любит....
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филипп филипыч
филипп филипыч
проглядывается явный жирный российский след и оголтелая украинофобия. упоротые, петя держит вас за лохов))
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