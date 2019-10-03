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3 октября • обновлено в 11:13
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"Люблю тебя!" Сеть растрогал душевный пост о войне на Донбассе

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Сеть растрогал пост фотографа Анатолия Степанова, в котором он рассказал историю с фронта на Донбассе.

Так, на своей странице в Facebook передал трогательный разговор бойца Объединенных сил со своей женой. "Солдат общается с женой. Общается так, будто и нет меня - незнакомого человека, рядом. Общается в мессенджере на смартфоне. Он видит ее глаза, она его. Работает модем, есть интернет. Такая война", – пишет он.

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Сеть растрогал душевный пост о войне на Донбассе

Сеть растрогал душевный пост о войне на Донбассе

Иллюстрация

Степанов полностью передал диалог:

"- Люблю тебя.

- Люблю тебя.

- Люблю тебя.

- А я тебя, солнышко.

- Все. Мне идти нужно на смену.

- Люблю тебя.

- Люблю тебя. Завтра обязательно вечером наберу".

Пользователей растрогали эти слова. "Как всегда – пронзительно и до слёз! Каждая фотография, каждый сюжет о наших героях – это Ваша лепта в нашу победу!" – пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский волонтер Тим Златкин рассказал о душещипательном разговоре с 17-летней девушкой, которая живет с братом на территории оккупированного Донбасса.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
"- Люблю тебя. - Люблю тебя. - Люблю тебя. - А я тебя, солнышко. - Все. Мне идти нужно на смену. - Люблю тебя. - Люблю тебя. Завтра обязательно вечером наберу"......А сейчас мне пора, убивать Донбасских детей
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