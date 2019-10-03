"Люблю тебя!" Сеть растрогал душевный пост о войне на Донбассе

Сеть растрогал пост фотографа Анатолия Степанова, в котором он рассказал историю с фронта на Донбассе.
Так, на своей странице в Facebook передал трогательный разговор бойца Объединенных сил со своей женой. "Солдат общается с женой. Общается так, будто и нет меня - незнакомого человека, рядом. Общается в мессенджере на смартфоне. Он видит ее глаза, она его. Работает модем, есть интернет. Такая война", – пишет он.
Сеть растрогал душевный пост о войне на Донбассе
Иллюстрация
Степанов полностью передал диалог:
"- Люблю тебя.
- Люблю тебя.
- Люблю тебя.
- А я тебя, солнышко.
- Все. Мне идти нужно на смену.
- Люблю тебя.
- Люблю тебя. Завтра обязательно вечером наберу".
Пользователей растрогали эти слова. "Как всегда – пронзительно и до слёз! Каждая фотография, каждый сюжет о наших героях – это Ваша лепта в нашу победу!" – пишут они.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский волонтер Тим Златкин рассказал о душещипательном разговоре с 17-летней девушкой, которая живет с братом на территории оккупированного Донбасса.
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