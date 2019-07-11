"Любитель убивать": в сеть попали жестокие фото с кандидатом в нардепы. 18+

В сети опубликованы фотографии, на которых кандидат в народные депутаты Украины Владимир Кальцев позирует с убитыми животными.

Снимки на странице сообщества UAnimals в Facebook появились с подписью "Любитель убивать".

"На этих фото вы видите Владимира Кальцева — №24 в списке "Оппозиционной платформы". Человек, который наслаждается смертью, собирается принимать законы в Верховной Раде", — отметили защитники животных.

Владимир Кальцев позирует с убитыми животными UAnimals, Facebook

Владимир Кальцев позирует с убитыми животными UAnimals, Facebook

Владимир Кальцев позирует с убитыми животными UAnimals, Facebook

Владимир Кальцев позирует с убитыми животными UAnimals, Facebook

Владимир Кальцев позирует с убитыми животными UAnimals, Facebook

Владимир Кальцев позирует с убитыми животными UAnimals, Facebook

Владимир Кальцев позирует с убитыми животными UAnimals, Facebook

Владимир Кальцев позирует с убитыми животными UAnimals, Facebook

Владимир Кальцев позирует с убитыми животными UAnimals, Facebook

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Запорожский сайт "IPNews+" отмечает, что этими фото поделились в иностранной зоозащитной группе. Пост собрал много комментариев по поводу уничтожения дикой природы. "Это то, что деньги делают с людьми, это то, что заставляет вас чувствовать себя лучше других видов, когда мы все живем в одном и том же мире… Пока мы не вносим изменения, мы идем к пропасти", — говорится в комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве кандидат в нардепы погорел на наглом подкупе избирателей.

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