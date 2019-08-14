"Любимый – идеолог "ЛНР": Соколова поделилась личной драмой

Украинская журналистка Янина Соколова рассказала, что ее бывший возлюбленный сейчас является идеологом "русского мира" в террористической "ЛНР".

Более того сама она много лет назад также могла уехать с ним на постоянное место жительства в Москву. Неожиданное признание известная телеведущая сделала в интервью "24 каналу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я свято уверена, что мы – это наше окружение. Я не знаю, как бы сложилась моя судьба и кем бы я была сейчас, если бы я вышла замуж с мужчиной, который сейчас является идеологом "русского мира", москвичом, русским в "ЛНР", – рассказала она.

Янина Соколова Скриншот видео

"Когда я увидела эти фотографии, где мой когда-то любимый, когда-то друг, с которым мы были всегда на одной волне, вдруг является идеологом в "ЛНР", москвичом, которого пафосно привезли туда вместе с другими политтехнологами русскими, которых там очень много, то я поняла, что это небо специально мне направило сейчас это фото и этот сигнал, чтобы я поняла, как я правильно поступила, не пойдя на решение переехать в Москву. А тогда была такая перспектива", – признается журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова призвала украинцев поддерживать родной язык и навела пример из своей жизни. Она призналась, что украинизировала все свое ближайшее окружение, за что испытывает гордость.

Также журналистка выступила с проникновенной речью об украинском языке. Она отметила, что прежде всего, воспринимает его как залог безопасности родной страны и язык, который сопровождает каждую сферу ее жизни.

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