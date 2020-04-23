Любимые вещи из СССР, которые многие до сих пор носят или хранят дома, выдают в их хозяине типичного советского нищего. Среди таких – трехлитровые банки на антресолях, замотанные синей изолентой тапки, позолоченные сервизы и чайный гриб.

Об этом в своем рассказе о жизни в Союзе пишет белорусский блогер Максим Мирович. По его убеждению, от подобного нужно срочно избавляться, если в глазах других их владелец не хочет выглядеть нищенским.

"Интересно, что на самом деле человек может быть достаточно состоятельным, но по какой-то причине (может, "ностальгия" терзает) продолжает пользоваться этими вещами. Почему так происходит – для меня большая загадка. То ли привычка, то ли еще что", – подчеркнул он.

Чайный гриб

Чайный гриб на столе в кухне

Блогер отмечает, что эту "страшную вещь", которая появилась еще в СССР, кое-где продолжают использовать и в наше время. При этом советует срочно выбросить "чудо-снадобье" вместе с банкой и не пугать подобным своих гостей.

"Однажды я попробовал это питье, но когда увидел, как оно получается, охота его пить пропала – банка с чайным грибом выглядит крайне отвратительно и напоминает то ли какую-то больничную ссанину, то ли маринованные блины или какого-то заспиртованного пришельца из Кунсткамеры", – описывает Мирович.

Синяя спортивная одежда и майки-алкоголички времен СССР уже не в моде

Синяя спортивная одежда и майки-алкоголички

Некоторые по старой привычке продолжают носить дома спортивную одежду синего цвета а-ля СССР, хотя сейчас трикотажные фабрики выпускают много более красивые, недорогие и удобные наряды.

"Сюда же можно отнести и растянутые майки-алкоголички – в СССР их носили потому, что майка на бретельках была самой дешевой и доступной, и с тех пор такая стойко ассоциируется с нищетой", – утверждает Мирович, подчеркивая, что в фильмах времен Перестройки советских пьяниц показывали именно в таких майках, которые к тому же были растянутыми и пожелтевшими.

Советским сервизам с позолотой не место на современном столе maxim-nm.livejournal.com

Посуда с позолотой и в цветочки

По мнению блогера, советские сервизы с псевдо-золотыми полосочками и рисунками в цветы сейчас выглядят жутко по-нищебродски.

"Все знают, что в СССР их покупали просто для того, чтобы заполнить шкафы и, скорее всего, при переезде на новую квартиру вам их просто отдали родители – "будет на первое время, деньги сэкономите!" – комментирует он.

Вещи, замотанные синей изолентой, выглядят ужасно

Вещи, замотанные синей изолентой

В СССР, где все годы существовал перманентный товарный дефицит, считалось нормальным замотать изолентой, например, отвалившуюся накладку кухонного ножа, или даже тапочки. Однако сейчас, считает Мирович, когда кухонная утварь продается везде и стоит копейки, это "выглядит ужасно и говорит много нелестных вещей о хозяине".

Многие до сих пор хранят дома ржавые гвозди производства СССР maxim-nm.livejournal.com

Коробки с хламом и ржавые гвозди в туалете

Как отмечает блогер, в квартирах советских панельных домов есть двустворчатый шкафчик в туалете, где многие до сих пор хранят хлам со времен СССР. Например, ржавые гвозди, скрепки, шурупы, напильники без ручек, куски велосипедных камер, мотки когда-то украденной алюминиевой проволоки, деревянные катушки из-под ниток, винные пробки, металлические шарики загадочного происхождения и подшивку журнала "Наука и Жизнь" за 80-е годы.

"Все это давно пора выкинуть, если не хотите выглядеть в глазах своих гостей как нищеброд. Да и в целом – лучше один раз пожалеть, что под рукой нет какого-то шурупа и пойти купить его в хозмагазине, чем 30 лет смотреть на этот ржавый хлам", – советует Мирович.

От "тоскливых рядов трехлитровых баллонов" нужно избавляться maxim-nm.livejournal.com

Трехлитровые банки на антресолях

Аналогичного мнения блогер и о хранении в кладовках стеклянных банок даже несмотря на то, что многие семьи сейчас уже не занимаются консервацией овощей и фруктов. Он убежден, что от "тоскливых рядов трехлитровых баллонов" нужно избавляться, поскольку зачастую они только занимают лишнее место.

Типичная картина сегодняшних "хрущевок" maxim-nm.livejournal.com

Мусор на балконе

"В СССР было принято захламлять балкон всякой ерундой, вроде рамы от поломанного велосипеда "Орленок", старых курток и поломанных лыж "Телеханы". Если у вас до сих пор хранится этот хлам – его нужно вынести на помойку, в наши дни очень стыдно иметь захламленный балкон либо лоджию", – резюмирует Мирович.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL делал подборку монет СССР, которые сейчас стоят целое состояние.

А также рассказывал о, казалось бы, старых и ненужных вещах времен Советского Союза, на которых сегодня можно неплохо заработать.

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